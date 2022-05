Nikolina Pišek neće dobiti ništa? Vidojev otac je bijesan: 'Nasljedstvo je moje, to je moja stvar'

Otac pokojnog Vidoja Ristovića, Viktor Ristović, poznatiji kao Miša Grof, oglasio se nakon pogibije sina na temu podjele imovine i ljutito komentirao kako od toga nema ništa.

- Sva imovina mog sina je na moje ime, ne znam samo zašto se o tome sada priča i zašto je to bitno. Vidoje se još nije ohladio! Izgubio sam sina, ne razmišljam o imovini. Što se podjele imovine tiče sve je moje i ne znam o kakvom dijeljenju me pitate. Ne zanima me što se piše u medijima. Sahranjujem sina, ne znam što očekujete još da vam kažem. Moje nasljedstvo je moja stvar i ja o tome odlučujem - kazao je Miša Grof za srpske medije, piše mondo.rs.

Nikolina Pišek kazala je kako ni ne razmišlja o podjeli imovine, te da će se time pozabaviti kada završi sprovod njezinog supruga Vidoja Ristovića.

- Mislim da je trenutno najmanje važno kako ćemo podijeliti imovinu. Još mi nije dobro, ne znam zašto ljudi misle da razmišljam o materijalnim stvarima u trenutku kada je moja bol nemjerljiva. Još jednom molim sve ljude, pa tako i novinare, da daju prostora i imaju razumijevanja za mene. Treba mi suosjećanje i mir. Ne bih htjela da ovo postane senzacija - rekla je Pišek.

Podsjetimo, Vidoju je proteklog vikenda iznenada pozlilo dok je bio na masaži, a hitna pomoć nakon dolaska konstatirala je smrt. Nakon obdukcije, detalje smrti svoga sina iznio je Viktor Ristović.

– Naša tuga za sinom je neizmjerna, srce nam se slama! Nije primjereno ni da se drugi ni ja bavimo temama koje su toliko prizemne i sramotne, u trenutku kada nas je napustilo mlado i divno biće. Moram reći da moj sin nije umro tijekom odnosa. Danas su mi stigli nalazi obdukcije. Do smrti je došlo jer mu je zakazao dišni sustav, što je prouzročilo popuštanje rada srčanog mišića – kazao je tužnim glasom Miša Grof, pa dodao:

– Molim Vas nemojte oskvrnjivati uspomenu na mog sina, oca dvije divne kćerkice, imajte dušu i pustite ga da počiva u miru! – kazao je. Obitelj je kazala i da će se sprovod održati 12. svibnja u 14:30 sati na beogradskom Novom groblju.

