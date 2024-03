Glumica (64) iz serije General Hospital pronađena mrtva u polju, sve istražuje policija

Glumica Robyn Bernard, najpoznatija po ulozi u seriji "General Hospital", pronađena je mrtva u dobi od 65 godina. Robyn je pronađena u utorak ujutro u polju iza jedne kompanije u San Jacintu u Kaliforniji, navodi se u priopćenju za javnost ureda šerifa okruga Riverside. Proglašena je mrtvom u 4:08 ujutro po lokalnom vremenu.

Mrtvozornik okruga Riverside rekao je za TMZ da je identificirao Bernard uz pomoć njezinih otisaka prstiju nakon što su vlasti primile poziv da istraže smrt. Uzrok smrti još nije utvrđen, a za toksikološke rezultate trebat će nekoliko tjedana. Policija smrt ne tretira kao sumnjivu.

Inače, Bernard je najpoznatija po višegodišnjem pojavljivanju u sapunici "General Hospital" koja govori o životima građana izmišljenog grada Port Charlesa u sjevernom dijelu države New York. Bernard je glumila lik Terry Brock, kćer D.L. Brocka, jednog od glavnih negativaca u seriji. U seriji se pojavila u 145 epizoda tijekom šest godina.

Karijeru je započela kao dječja pjevačica, a kasnije se prebacila na glumu. Na počeku je imala uloge u TV serijama kao što su "Diva", "The Facts of Live", "Tour of Duty" i "Bett Blue". Robyn je posljednji put glumila 2002. u filmu "Voices from High School". Nakon toga se maknula od svjetla reflektora i vodila je privatan život.

VIDEO Tko je navodna ljubavnica princa Williama?