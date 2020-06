Nevjerojatan potez Marka Grubnića ostavio njegove pratitelje u šoku

Dragi moji - započeo je Marko Grubnić objavu na svom Instagramu te ostavio pratitelje u blagom šoku. Naime, poziravši ispred svoje prepune garderobe i obavijestio pratitelje da će pokloniti većinu odjeće koja je gotovo nova i da mu se samo trebaju javiti odgovorom na Instagram priču.

-...pospremajući danas svoje ormare, shvatio sam da želim opet poklanjati neke svoje stvari... Imam dosta toga što ne nosim, a gotovo je kao novo, pa sam odlučio u narednih 7 dana razveseliti neke od Vas raznim poklonima... Svaki dan ću objavljivati storye u nadi da će se javiti netko kome je to nešto potrebno, netko kome će služiti... Ne morate ništa posebno raditi, samo pratite moje storye i javite se porukom ako Vam se nešto svidi... zaista bih volio da mi se jave ljudi kojima mogu bar malo pomoći i uljepšati dan... Pusa svima...", napisao je Marko i izazvao oduševljenje među fanovima.

"Kako lijepo od tebe", "Bravo, divna gesta", "Napokon prilika da obučem nešto markirano", samo su neki od komentara.

Stilist i dizajner Marko Grubnić već je ranije najavio da se planira vjenčati ovo ljeto. Sada kaže kako bez obzira na ovu situaciju, svadba nije otkazana. - Nije ništa otkazano svadba će se održati na ljeto, ali problem je što je bilo planirano da neće biti u Hrvatskoj - kazao je Marko za IN Magazin i dodao: - Ovo je samo neka formalnost i htio sam obilježiti taj dan. Marko je komentirao kako je već odabrao što će odjenuti za svoj veliki dan. - Radi se o ljetnoj svadbi i neću imati previše robe na sebi - kazao je stilist, koji otkriva da ipak ne planira pozvati veliki broj gostiju.

- Sigurno neću imati ogromnu svadbu, bit će to jedan skromniji broj uzvanika. Želim da mi taj dan bude veselje i nešto što ću pamtiti cijeli život - kazao je. Marko je isto tako naglasio da se odlično slaže s roditeljima. - Tata je uvijek tu, čvršći stup obitelji, a mama će uvijek napraviti sve što ja volim, dok se tata baš ne voli slikati - otkriva stilist i dodaje da mu nije uvijek sve bilo sjajno u životu.

- Imao sam faze kad sam mislio da mi u životu ne ide i kad nisam bio sretan, okrivljavao sam neke druge ljude, gradove... - priznao je. Podsjetimo, Marko je sretnu vijest otkrio početkom godine. - Vjenčat ćemo se već ove godine! No hajdemo prvo skočiti pa reći hop. Tako da sam jako sretan u životu. Jako volim svoj život i baš sam nekako blagoslovljen. Sve se nekako posložilo u mojem životu baš onako kako sam ja to htio – rekao je krajem siječnja u In Magazinu. Detalje vjenčanja je već isplanirao, ali datum vjenčanja i mjesto na kojem će se ceremonija održati želi sačuvati samo za sebe.

