Neviđeni festivalski megaspektakl u Splitu za dva dana, Ivan Huljić: 'Bit će na svjetskoj razini pa i bolje'

Za nešto više od 48 sati otvorit će se vrata Parka mladeži posjetiteljima još neviđenog festivalskog megaspektakla – Fusion World Music Festivala. Uoči ovog jedinstvenog glazbenog događaja, organizatori su pokazali divovsku pozornicu koja će dočekati glazbenu elitu iz zemlje i regije, otkrili su kako se osjećaju Fusion zvijezde dok se pripremaju za izlazak na nju te što svi posjetitelji trebaju znati prije dolaska na stadion.

'Bruse se još posljednji detalji, ali da, sve je spremno za premijerno izdanje Fusion World Music Festivala. Sve smo napravili da bude kako smo i najavili – još neviđeni festivalski megaspektakl', poručio je na završnoj konferenciji za medije uoči Fusiona, glasnogovornik festivala Gordan Vasilj i pozvao sve koji žele biti dio ovog povijesnog glazbenog događaja da na vrijeme nabave svoje ulaznice putem sustava Entrio, stranice fusion.hr ili u Tisak Media centrima jer nestaju sve brže.

Zbog velikog interesa sutra će se, kako je otkrio, u 15 sati otvoriti dodatne prodajne kućice ispred glavnog ulaza na Park mladeži, pokraj parkirališta obližnjeg trgovačkog centra, i radit će sve do 22 sata. Naglasio je i da se ulaznice prije ulaska na Fusion moraju zamijeniti za festivalske narukvice, što je moguće napraviti već sutra na glavnom ulazu, od 15 do 22 sata, a tijekom festivalskih dana od 15 do 3 sata ujutro.

S obzirom na to da Fusion koristi cashless sustav, posjetitelji mogu kod kuće ostaviti novčanike. Za piće, iće ili nešto treće plaćat će se bankovnim karticama i festivalskim narukvicama. Potonje se treba 'napuniti' gotovinom na Top Up lokacijama, na više punktova tijekom festivala, ili već sutra i prekosutra, iza 15 sati. Posjetitelji će moći napraviti iskup tijekom nedjelje, od 8 do 18 sati, opet na glavnom ulazu.

Vasilj je iskoristio priliku i da sve koji stižu na Park mladeži upozori na svjetska festivalska pravila, a koje Fusion provodi u skladu s visokim sigurnosnim standardima. Ruksake i torbice, osim onih manjih veličine dlana, neka ne nose na festival, a zabranjen je, primjerice, i unos otvorenih kutija cigareta. Sve informacije mogu pronaći na fusion.hr, u dijelu FAQ, kako bi najbrže moguće ušli na ovaj posebni glazbeni događaj.

'Pozivam sve Fusion fanove koji stižu na festival da poštuju poruke Turističkih zajednica Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, poštujmo ovaj prekrasan grad, budimo odgovorni prema njemu i svim njegovim stanovnicima', naglasio je Vasilj.

Prvi put u povijesti u Splitu će se okupiti toliko najtraženijih izvođača iz zemlje i regije, njih 20, i to u produkcijskim uvjetima u kojima ih još nikada nismo vidjeli. Dočekat će ih, između ostalog, veličanstvena pozornica visoka 20, a široka 70 metara.

'Izvođači su uzbuđeni, ali mislim da će sve biti točno onako kako treba biti. Nismo mi ništa manje vrijedni od ostalih izvođača u svijetu, mislim da će to biti na jednakoj razini pa i boljoj, jer te su pjesme često bolje od svjetskih', rekao je umjetnički direktor festivala Ivan Huljić te se ponovno osvrnuo na kriterij odabira Fusion zvijezda.

'Izvođači prve večeri su bili i još uvijek jesu prvi na YouTube trendingu, streaming servisima, generalno su najslušaniji. Ljudi koji će druge večeri izaći na binu, znači prvih pet na lineup-u su najslušaniji i 'najvrćeniji' zadnjih 15 godina. Nakon njih izlaze izvođači koji trenutno pune sve gdje se pojave. Mislim da je publika sama izabrala, mi smo samo… Nismo ih doveli, oni su bili tu', objasnio je Huljić i na kraju poručio svima da u petak i subotu uživaju na Parku mladeži:

'Neću vas pozivati jer znam da ćete doći. Ne mogu se obraniti od poziva zadnje vrijeme…'

