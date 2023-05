Nestala je bivša pjevačica grupe E.T. Katarina Rautek, policija moli građane za pomoć

Na stranici nestali.gov.hr objavljena je informacija kako je nestala bivša pjevačica grupe E.T. Katarina Rautek Omazić. Prema informacijama s ove stranice 39-godišnja Katarina je nestala jučer i udaljila se s adrese u Zagrebu u Ulici Sveti Duh.

U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.

Duže vremena nije davala intervjue, a zadnji intervju je dala prije četiri godine kada je bila treći put trudna. Katarina je u braku s poduzetnikom Josipom Omazićem, a prijašnjim je vezama imala dosta loših iskustava, a ono najgore bilo je tijekom veze s Krešimirom Svitlanovićem kojeg je prijavila i zbog fizičkog zlostavljanja i zato nije skrivala koliko ju je Josip usrećio.

– Brak mi je mrak i tako mi je s Josipom bilo i prije braka, iskusila sam da me netko poštuje i da mi mnogo pomaže. Ne garantiram da će uvijek biti tako, ali zasad nam je super – kaže pjevačica. U intervju se prisjetila kroz kakav je pakao prolazila nakon što je bivšeg partnera prijavila za obiteljsko nasilje. – Nespavanje, odlasci na sud, to je nešto grozno i ne znam kako sam to uopće preživjela – rekla je tada Katarina.

