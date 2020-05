Nesreće koje su Hrvatsku zavile u crno: Neke su u smrt odvezli najbliži, a kazne nikada nisu odslužili

Sedam i pol godina zatvora kazna je na koju je ovih dana na Županijskom sudu u Osijeku osuđen 23-godišnji Branislav Smiljanić zbog izazivanja prometne nesreće sa smrtnim ishodom u kojoj je nastradao osječki glumac Aleksandar Bogdanović. Nesreća se dogodila 21. prosinca prošle godine kada se Aleksandar vraćao s probe, a na njega je u tom trenutku automobilom bez položena vozačkog ispita naletio Smiljanić, i to na raskrižju pred zgradom u kojoj je Bogdanović živio sa suprugom Senom Krupić i njihovim 3,5-godišnjim sinom.

Bitku za život glumac je izgubio na sam Božić, a gotovo pola godine kasnije stigao je i sudski epilog koji je u Bogdanovićevoj udovici izazvao još veću gorčinu. Umjesto maksimalnih 15 godina zatvora, Smiljaniću, koji je inače sin osječkog policajca, dosuđena je dvostruko manja zatvorska kazna. - Ovo nije dobra poruka mladim ljudima koji voze brze aute, na ovakav način, bez vozačkih dozvola. Ja se s ovom kaznom apsolutno neću složiti s obzirom na to da smo mi kažnjeni za cijeli život bez Aleksandra - rekla je shrvana Sena. A za život bez najmilijih kažnjene su i mnoge obitelji poznatih čiji je život prerano okončan u kobnim prometnim nesrećama. Bogdanović je posljednji u nizu čiji je život prerano ugašen na ovakav način.

Foto: Davor Javorović/Pixsell

U listopadu 2013. godine u stravičnoj nesreći na autocesti A3 pokraj Velike Kopanice poginula je i glumica Dolores Lambaša, kojoj su tada bile tek 32 godine. Ravno u smrt odvezao ju je kolega Stojan Matavulj, koji je bio za upravljačem automobila dok je Dolores spavala na suvozačkom mjestu. Vraćajući se nakon predstave iz Beograda u Zagreb po gustoj magli, Matavulj je kod Sredanaca udario u VW Polo koji se u tom trenutku nalazio ispred njih, a Dolores je od siline udarca izletjela iz vozila i zadobila teške ozljede od kojih je preminula u bolnici u Slavonskom Brodu. Uzrok nesreće i ovog je puta bila prevelika brzina, iako je Matavulj u trenutku nesreće imao i 0,66 promila alkohola u krvi. Zbog izazivanja nesreće 2015. godine nepravomoćnom presudom osuđen je na zatvorsku kaznu od devet mjeseci uz rok kušnje od dvije godine. Drugostupanjskom presudom njegova je kazna preinačena u godinu dana zatvora. Zatvorsku kaznu počeo je služiti u pulskoj kaznionici u listopadu 2016. godine, a iz zatvora je pušten nakon osam mjeseci zbog uzornog vladanja.

Foto: Željko Lukunić/Pixsell

Šest godina prije, točnije 16. listopada 2007. godine, na istoj dionici autoceste pokraj Nove Gradiške život je izgubio i makedonski slavuj Toše Proeski. Iako mu je bilo tek 26 godina, Toše je već tada iza sebe imao zavidnu karijeru. Maštao je i o proboju na inozemno tržište, no njegove snove iznenada je srušila strašna tragedija. Toga kobnog jutra Toše je na putu prema Zagrebu sjedio na suvozačkom mjestu u VW Touaregu kojim je upravljao njegov prijatelj Georgij Georgijevski, a neprilagođena brzina rezultirala je time da je vozilo udarilo u prikolicu tegljača, i to baš onom stranom na kojoj je sjedio 26-godišnji glazbenik koji je preminuo na licu mjesta. U automobilu je u tom trenutku bila i Tošina menadžerica Ljiljana Petrović, koja je u nesreći tek lakše ozlijeđena. Istraga je pokazala da je Georgijevski vozio brže od dopuštenoga te da nije poštovao propise razmaka između automobila pri pretjecanju kamiona. Makedonski sud osudio ga je zbog izazivanja prometne nesreće na dvije godine zatvora.

Foto: PR FOTO

U strašnoj prometnoj nesreći život je izgubila i neprežaljena glumica Ena Begović. Za divu hrvatskog glumišta bilo je fatalno ljeto 2000. godine. Točno na Veliku Gospu Ena je poginula u nesreći na otoku Braču, i to svega mjesec i pol nakon što je na svijet donijela kćer Lanu. Toga kobnog dana Begović je sa svojim suprugom, poduzetnikom Josipom Radeljakom, njegovim sinom Leom, kojeg je dobio u braku s glumicom Bebom Lončar, svojom majkom Terezom te jednoipolmjesečnom kćeri Lanom iz obiteljske vile u Supetru krenula u posjet prijatelju Stipici Kalogjeri, do kojeg nažalost nikada nije stigla. U mjestu Splitska Leo Radeljak odlučio je ocu prepustiti vožnju terenca Grand Cherokee nakon što je zakačio kamen i razbio maglenku. Zaustavili su se na uzbrdici i obojica su izišla iz automobila koji je počeo nekontrolirano kliziti unatrag pa su iz automobila pokušale izići Ena i Tereza s Lanom. Terenac je završio u provaliji i prignječio Enu kojoj nije bilo spasa, a u nesreći su teško ozlijeđene i njezina majka Tereza te malena Lana. Uslijedili su mjeseci istrage i brojne rasprave kojima se trebao utvrditi krivac za prometnu nesreću. Suđenje je trajalo sve do 2007. godine, kada je Leo Radeljak oslobođen krivnje za ubojstvo iz nehaja svoje pomajke te je odlučeno da je nesreću prouzročio neispravan mjenjač na džipu.

Foto: Siniša Hančić/Pixsell

Godina u kojoj se tuga, šok i nevjerica nisu mogli zaobići bila je 1993., kada je Hrvatska ostala bez dvojice velikana. U travnju te godine u stravičnoj prometnoj nesreći preminuo je Tomislav Ivčić, koji je bio za upravljačem Mercedesa. Pri pokušaju da izbjegne pješakinju legendarni pjevač i autor pjesme "Stop The War in Croatia" prešao je u suprotni kolnički trak i frontalno se sudario s BMW-om. U nesreći je osim Ivčića poginula i pješakinja koju nije mogao izbjeći, ali i suvozačica iz BMW-a.

Foto: Screenshot

Svega tri mjeseca kasnije Hrvatsku je u crno zavila i smrt legendarnog Dražena Petrovića. Košarkaš je stradao u prometnoj nesreći u Njemačkoj, a za upravljačem automobila bila je njegova tadašnja djevojka, manekenka Klara Szalantzy, koja se zbog slabe vidljivosti pri brzini od 160 kilometara na sat zabila u tegljač koji se ispriječio na cesti. Petrović je poginuo na licu mjesta, a zbog njegova odlaska i danas postoji praznina u srcima mnogih koji su ga voljeli. Klara, za razliku od drugih, za nesreću nikada nije odgovarala pred sudom jer je istraga pokazala da se nesreća unatoč prevelikoj brzini, nažalost, nikako nije mogla izbjeći.

Foto: Slavko Midžor/Pixsell