Neki imaju kokoši, glumce, a drugi pak Ivana Pavla II.: Najviše tetovaža ima ipak Marko Livaja

Hrvatsku za dva dana čeka treći susret na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, i to protiv Belgije. Vatreni su trenutno prvi u skupini nakon što su "pomeli" Kanadu 4:1 u nedjelju. No, prvu utakmicu s Marokom su završili neriješeno stoga se nestrpljivo čeka rezultat iduće. O vatrenima se priča, a mnogi od njih pažnju privlače i osebujnim ukrasima na tijelu. Poznato je da profesionalni nogometaši obožavaju tetovaže, a njima nisu odoljeli ni hrvatski reprezentativci. Najviše pozornosti svojim oslikanim tijelom trenutno privlači splitski napadač Marko Livaja (29). Na sebi ima najviše tetovaža, jednom prilikom je čak priznao da ima više od 100 tetovaža. Na leđima ima oslikanu Dioklecijanovu palaču, Katedralu svetog Dujma u Splitu, grb Dalmacije s tri lava, kao i lik Alexa DeLargea iz filma "Paklena naranča". Također, ima tetovirano ime brata Mirka, prvog trenera Franka, kćeri Elizabet, a na lijevoj nozi ima veliki tekst posvećen vjeri koji govori o Božjem planu.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 16.11.2022., Prince Faisal bin Fahd stadion, Rijad, Saudijska Arabija - Prijateljska utakmica, Saudijska Arabija - Hrvatska. Marko Livaja Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Slijedi Dejan Lovren (33), mnogim ženama jedan od naših najzgodnijih reprezentativaca. Ne čudi stoga što njegove brojne obožavateljice jedva čekaju da Lovren skine dres i pokaže svoje isklesano tijelo ukrašeno tetovažama od kojih je većina posvećena upravo članovima obitelji. Na srcu tako ima istetovirano ime supruge Anite i kćeri Elene, desnu nadlakticu krase mu četiri njemu bitna datuma – datum rođenja njegove majke, oca, brata Davora, kćeri i sina Josipa čije ime također stoji na nadlaktici. Druga ruka pak obiluje vjerskim motivima od kojih se najviše ističe motiv pribijanja Isusa na križ. Koliko mu znači obitelj Lovren je dao naslutiti i natpisom na rebrima na kojem stoji citat: “You dont choose your family; They are God’s gift to you as you are to them.”

Foto: PETER KOVALEV/NEWSCOM ST PETERSBURG, RUSSIA - NOVEMBER 8, 2020: FC Zenit St Petersburg's Dejan Lovren (R) celebrates victory in the 2020/21 Russian Football Premier League Round 14 football match against FC Krasnodar at Gazprom Arena. Peter Kovalev/TASS Photo via Newscom Newscom/PIXSELL

Veliki ljubitelj tetovaža je i bivši reprezentativac, a danas pomoćnik izbornika Dalića, Vedran Ćorluka (36). Svoje je tijelo oslikao raznim motivima, a najsimpatičnija tetovaža svakako mu je ona na lijevoj natkoljenici na kojoj stoji slika njegova psa Oskara.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 15.11.2022., Prince Faisal bin Fahd stadion, Rijad, Saudijska Arabija - Trening hrvatske nogometne reprezentacije uoci sutrasnje prijateljske utakmice sa Saudijskom Arabijom uoci Svjetskog prvenstava u Kataru. Mario Mandzukic, Vedran Corluka. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

I Marcelo Brozović (30) može se pohvaliti zavidnom kolekcijom tetovaža, a najupečatljivije su tetovaže koje mu krase šaku i vrat. Na šaci ima tetoviran žuti emotikon koji se drži za bradu, logo svoga modnog brenda Hardwork Epic Brozo, a na vratu si je nedavno dao tetovirati bombu, zbog koje su ga dečki iz reprezentacije uzeli na zub. “Majko moja mila, prešao si igricu”, komentirao mu je Perišić. “Puko si kao kokica, a ne bombica”, nadovezao se Dejan Lovren.

Foto: Igor Soban/PIXSELL 11.10.2021., stadion Gradski vrt, Osijek - Kvalifikacije za Svjetsko nogometno prvenstvo 2022. godine u Katru, skupina H, 8. kolo, Hrvatska - Slovacka. Marcelo Brozovic Photo: Igor Soban/PIXSELL Photo: Igor Soban/PIXSELL

Pomalo neočekivana tetovaža krasi i list Ivana Perišića (33) – motiv kokoši s loptom. Naime, njegov otac bavio se uzgojem kokoši nesilica pa su Perišića u djetinjstvu prozvali Koka.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 29.11.2022., Doha, Katar - Trening hrvatske nogometne reprezentacije na trening kampu Al Ersal 3 u Dohi na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Ivan Perisic, Kristijan Jakic. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Domagoj Vida (33) na podlakticu je stavio lik pape Ivana Pavla II.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 25.11.2022., Al Ersal 3, Doha, Katar - Trening Hrvatske nogometne reprezentacije na trening kampu Al Ersal 3 u Dohi na SP u Kataru. Domagoj Vida, Marcelo Brozovic, Bruno Petkovic. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Borna Sosa (24) dobar dio svojih tetovaža posvetio je glumačkoj postavi pa tako na ruci ima tetovirana lica tri glumca: Leonarda Di Caprija, Heath Ledgera i Johnnyja Deppa, a kao najdražeg izdvojio je Deppa. Jednu tetovažu posvetio je i rodnom Zagrebu uz koji je posebno vezan. Na desnoj ruci ima veliku tetovažu Michaela Jordana, na prsima ima pjevača Linkin Parka Chestera Benningtona, a pored te tetovaže ima mali natpis na kojemu piše "90‘s kid", dijete 90-ih.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 27.11.2022., Khalifa International stadion, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, skupina F, 2. kolo, Hrvatska - Kanada. Borna Sosa Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Mislav Oršić (29) na desnoj podlaktici ima tetovirano ime supruge Suzane, a nakon svakog pogotka može ga se vidjeti kako ljubi upravo tu podlakticu gdje se nalazi tetovaža.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 16.11.2022., Prince Faisal bin Fahd stadion, Riyadh, Saudijska Arabija - Prijateljska utakmica, Saudijska Arabija - Hrvatska. Mislav Orsic Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Martin Erlić (24) na natkoljenicama ima tetovirane engleske riječi "courage" i "strength" (hrabrost i snaga), a na lijevoj nozi ima i tetoviran lik spartanskog vojnika. Na lijevom ramenu nalaze se stepenice i sat.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 24.11.2022., Doha, Katar - Trening hrvatske nogometne reprezentacije na trening kampu Al Ersal 3 u Dohi na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Kristijan Jakic, Borna Barisic, Bruno Petkovic, Martin Erlic Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

