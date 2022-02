Nekada je bio miljenik žena, a u ovakvom izdanju mnogi bi ga teško prepoznali

Australski glumac Mel Gibson (66) snimljen je u Malibuu tijekom druženja s kćeri Lucijom nakon što je dugo vremena izbjegavao pojavljivanje u javnosti.

Gibson je Luciju pokupio iz škole, a potom su se zaustavili kako bi kupili sladoled. Glumac je se pokušao sakriti iza tamnih sunčanih naočala i maske, no znatiželjne poglede nije uspio izbjeći. Mel koji je 1985. godine bio prvi najseksi čovjek na svijetu po izboru časopisa People već nekoliko godina ne brine pretjerano za svoj izgled pa djeluje nekako iscrpljeno, umorno i pomalo zapušteno s raščupanom frizurom i neurednom bradom.

Foto: Profimedia

Obožavatelje je razveselila informacija kako će nakon 23 godine Mel glumiti i režirati nadolazeći akcijski film 'Smrtonosno oružje 5' u kojem će se pojaviti i njegov dugogodišnji kolega Danny Glover (75) kao narednik Roger Murtaugh, a pripreme za snimanje u punom su jeku.

-Da, ja to režiram i stvarno se radujem. Volio bih da je Richard Donner još uvijek s nama da on to učini, ali nas je ostavio prerano- ispričao je glumac uz kojeg se u posljednjih nekoliko godina vežu i brojni skandali zbog kojih mu je i pala popularnost, a sve je započelo 2010. godine kada se pojavila snima njegovih rasističkih komentara zbog kojih je izgubio nekoliko glumačkih angažmana. Ni na privatnom planu nisu mu cvjetale ruže pa se tako 2006. godine razveo od Robyn Denise Moore s kojom je u braku bio od 1980., a zajedno su dobili šestoricu sinova i jednu kćer.

Nakon propalog braka bio je u vezi s ruskom pijanisticom Oksanom Grigorievom s kojom je dobio Luciju, a razišli su se 2010., godinu dana nakon rođenja kćeri. Oksana ga je prijavila zbog maltretiranja te neko vrijeme nije smio prići ni kćeri.

Deveto dijete Gibson je dobio u vezi s Rosalind Ross koju je upoznao kada je došla raditi u njegovu produkcijsku kuću, a iako je od njega mlađa čak 24 godine u vezi od 2014., a mnogi smatraju kako je upravo ona razlog što se glumac konačno smirio.

