Neda Ukraden u osmom desetljeću zablistala u haljini koju mnoge žene ne bi imale hrabrosti nositi

Neda Ukraden u Boegradu je održala promociju svog novog albuma "Jednom kad sve ovo prođe", a promocija je održana u RTS klubu. Novi album je pjevačica već promovirala u Vodicama tijekom CMC festivala i tada je uživo na pozornici festivala izvela i pjesme "Jednom kada ovo prođe", "Muchas Gracias" , te "Gdje ćemo za praznike". Uz čestitke na novom albumu Neda je primila i brojne komplimente na račun svog fenomenalnog izgleda u 71. godini.

Haljina koju je nosila na promociji imala je dva velika proreza na nogama i svi su pohvalili ovakvu seksi odjevnu kombinaciju koju mnoge dame u osmom desetljeću života ne bi imale hrabrosti nositi. Neda je nedavno otkrila kako je tijekom pandemije koronavirusa dobila nekoliko kilograma viška i ispričala je kako je uspjela skinuti taj višak kilograma.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL 30, June, 2021, Belgrade - Promotion of Neda Ukrada's new studio album "Once all this passes" was held at the RTS Club. Olivera Kovacevic and Neda Ukraden. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 30, jun, 2021, Beograd - Promocija novog studijskog albuma Nede Ukrade "Jednom kad sve ovo prodje" odrzana je u RTS Klubu. Photo: Antonio Ahel/ATAImages

- Odlučila sam kilograme izgubiti uz pomoć liposukcijske dijete. Svaka četiri sata sam pila zdrave napitke i najčešće sam jela meso i dosta salate. Volim pripremati ribu, pa je i ona često na mom meniju. Inače ne jedem previše, pa mi ovaj način prehrane nije teško pao. Za kratko vrijeme sam izgubila četiri kilograma i sada sam potpuno zadovoljna svojim izgledom - rekla je nedavno neda. Priznala je u jednom intervju i kako joj tijekom lockdowna najteže bilo što ne može putovati i održavati koncerte, ali to vrijeme dok je bila kod kuće je iskoristila za pisanje svoje autobiografije. Dugo se pripremala za pisanje te knjige i sada je konačno imala dovoljno vremena da ispiše najzanimljivije trenutke svog privatnog i profesionalnog života.

