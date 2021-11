Neda Ukraden: Pokušao me udariti, osjećao se ugroženo i mislio je da pravim budalu od njega

Pjevačica Neda Ukraden ne priča često o svom ljubavnom životu, ali sada je gostujući u jednoj televizijskoj emisiji otvoreno pričala kako je u jednoj ljubavnoj vezi skoro završila kao žrtva nasilja.

- Bilo je pokušaja da me udari, doduše, opravdavalo se to većom količinom alkohola. A što ga je izazvalo? Pa ljubomora i vlastita taština. Osjetio se ugroženim, mislio je da pravim budalu od njega, da ga varam ili da gledam nekog drugog muškarca - rekla je pjevačica u emisiji. Kazala je kako opravdavanje partnera za takvo ponašanje nikada ne smije biti opcija

- Nema opravdanja za takvo što! Kad se jednom počnete ispričavati i uvjeravati nekoga da to nije istina onda je gotovo, to je kraj samopouzdanja i kraj sretnog života. Vi ćete biti stalno krivi, osjetit ćete grižnju savjesti što niste došli ranije, što se niste javili da kasnite. Ma dajte, molim vas! Još najbolje da se opravdavam što mi je netko pomogao, kad sam došla i je li me netko pogledao - poručuje pjevačica.

Žrtvama seksualnog nasilja Neda je nedavno dala punu podršku, a prije svega ta podrška se odnosila i na glumicu Milenu Radulović koja je javno progovorila o tome kako je bila žrtva seksualnog zlostavljanja i prijavila je policiji svog zlostavljača redatelja, scenarista i učitelja glume Miroslava Miku Aleksića.

- Obraćam ti se kao ŽENA ženi, ali i kao MAJKA kćeri, jer bi mi to mogla biti! Kao žena kažem ti BRAVO.BRAVO za to što si ovim hrabrim javnim iznošenjem grozota koje su se tebi i tko zna kojim sve djevojčicama, dječacima događale, oslobodila si svoju dušu i pustila da taj strašni teret polako odlazi iz tebe. A sada vidiš i to koliko nisi sama.BRAVO zbog svih nesretnih, prestrašenih osoba koje trpe nasilje jer ih je sramota da prstom pokazu na UGLEDNU osobu koja ih prije svega psihički zlostavlja, a koje si ti sada ohrabrila da o tome javno progovore! BRAVO za to što su ovim tvojim hrabrim činom PALE MASKE "KREATIVNIH" PSIHOPATA, koji su studiranje, pogotovu lijepih umjetnosti i tko zna čega još, pretvorili u najružniju noćnu moru, doživotnu traumu mnogim mladim ljudima! BRAVO jer si skrenula pažnju na licemjeran odnos u društvu prema djevojkama koje svoje breme straha, patnje i nesreće ne smiju iznositi jer će biti žigosane! BRAVO jer si spriječila da se ZLO dalje širi i zarazi neke nove žrtve! - poručila je tada Neda.

