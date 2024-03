Ne stišavaju se reakcije na Ognjena, kandidati su protiv njega: On je lažljivac

Ususret novoj igri u kojoj će pokušati sačuvati jedinstvenost svog plemena, plavi tim komentirat će zbivanja na prošlom plemenskom vijeću. „Ognjen si je potpuno nepotrebno iskopao rupetinu“, reći će Nikola. „Zapečatio si je sudbinu“, procijenit će Luka koji misli pak da iza svega zapravo upravlja Vojislav te da su on i Ognjen najnegativniji članovi crvenog plemena.

„Težak život ne bi trebao biti alibi za loše poteze, nego te napraviti boljim čovjekom. Izlika teškog života je za mene kukavičluk“, istaknut će Matea referirajući se na Ognjenove prijašnje izjave o teškom životu koji je vodio u djetinjstvu i mladosti.

O Ognjenu se ne prestaje pričati ni u crvenom plemenu u kojem su međusobni odnosi sve više narušeni. Međutim, Vesna će u razgovoru s Katarinom pokušati naći izgovor za njega: „Ognjen nije bio svjestan do kud će ovo ići. To je moglo ostati samo na tome da on ispituje što mi ostali mislimo i kako ćemo glasati na vijeću.“ Katarina pak misli da je Ognjen lažljivac koji je pokušao njima manipulirati. „Nitko neće zaboraviti što se dogodilo. Žao mi ga je, ali sam pao, sam se ubio“, kazat će Katarina te će otkriti da će na sljedećem vijeću glasati za njega, a ne za Ivanu. „Ja mu ne bih pružila drugu šansu. U vanjskom svijetu bih mu dala drugu šansu, ali u Surivoru nema prilike za drugu šansu“, odlučna će biti Katarina.

Imat ćemo priliku čuti i Mihaelinu priču o povratku u igru u Dominikanskoj Republici. Naime, ona je prošle godine već u prvim danima zadobila ozljedu zbog koje nije više mogla sudjelovati u Survivoru, pa se vratila kući. To ju je jako mučilo, a priznat će da je po povratku iz showa plakala svaku noć i nije se mogla pomiriti s tim da je morala igru napustiti zbog ozljede. Obitelj joj je davala podršku, ali kaže, nisu mogli u potpunosti razumjeti koliko bi joj značio povratak te njezina mama nije bila za to da se vrati. „Sve što sam htjela koliko sam ovo htjela u životu, to sam dobila“, zaključit će Mihaela te dodati: „Teško mi je palo što nisam imala mamin blagoslov da se vratim, ali imala sam njezinu podršku zadnji dan i rekla mi je da se pazim“.

Plavo i crveno pleme čeka još jedna igra za plemenski imunitet, a hoće li sljedeći duel biti duel crvenih ili će plavi morati poslati svog člana tima, doznat ćemo u novoj uzbudljivoj epizodi Survivora.

