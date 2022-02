Ne prestaje šokirati! Estetske operacije su joj unakazile lice, ali od njih ne odustaje

Britanska reality zvijezda Katie Price (43) proslavila se 90-tih kao manekenka, a u proteklih nekoliko godina podvrgnula se brojnim estetskim korekcijama pa od njezine prirodne ljepote gotovo da nije ostalo ništa. Kada je imala samo 18 godina podvrgnula se operaciji grudi prije nego što je započela karijeru, a do danas je potrošila tisuće funti kako bi zaustavila staranje.

Katie je oduvijek bila iskrena i svoje je estetske korekcije oduvijek pokazivala pratiteljima pa je tako nedavno pokazala posljednji zahvat podizanja očiju i obrva. Poznato je kako je grudi operirala čak 12 puta, posljednji put nakon neuspješne operacije u Turskoj.

-U Turskoj sam radila grudi i izgledale su deformirano, bile su apsolutno grozne. To je prvi put da sam otišla kod drugog kirurga i morala sam se vratiti svom liječniku Franku pognute glave, sramila sam se što sam bila u drugoj klinici- ispričala je Katie u razgovoru za britanske medije.

Najviše je pak šokirala kada je pokazala što se krije iza njezinog blistavog osmijeha kada je na svom YouTubeu kanalu u videu otkrila kako izgledaju njezini pravi zubi prije ugradnje novih ljuskica, a nakon brojnih zahvata i korekcija stručnjaci su je upozorili kako joj prijete kožne bolesti, oštećenje mozga pa i smrt.

Česti odlasci na plastične operacije, kao što Katie to radi, povlače za sobom rizik od komplikacija, uključujući sepsu, koja bi je u najgorem slučaju mogla ubiti- objasnio je kirurg.

Katie se prošle godine po treći put u tri godine prijavila na liječenje u klinici za mentalno zdravlje i ovisnosti. Price, koja je majka petero djece te joj ona pružaju podršku i utjehu, u posljednjih nekoliko godina dotakla je dno. Borila se sa sustavom zbog svog najstarijeg sina Harveya (19) koji je teški invalid, imala je krah na ljubavnom planu i bankrot.

Medijske stupce oduvijek je punio i njezin ljubavni život, pa iza sebe ima tri razvoda i šest propalih zaruka, a prošle godine se zaručila za 11 godina mlađeg Carla Woodsa. Od 2005. godine bila je u braku s glazbenikom Peterom Andreom. Zajedno su dobili dvoje djece, sina Juniora Savvu i kćer Tiaamiiju Crystal, a pokrenuli su i zajednički projekt- franšizu realityja. Razveli su se 2009. godine nakon što je izgubila bebu, a potom je sreću pronašla s MMA borcem i glumcem Alexom Reidom. Vjenčali su se u Las Vegasu, a potom i crkveno u Velikoj Britaniji, no njihova ljubav trajala je kratko pa su se razveli 2012. godine zbog nerazumnog ponašanja.

Za trećeg muža Kierana Haylera udala je 2013. godine na Bahamima, a u kolovozu iste godine rodila je sina Jetta. Dvije godine nakon rodila je kćerkicu Bunny, no tada su krenuli problemi. Katie je optužila Kierana za izvanbračnu aferu, no ubrzo su se pomirili i obnovili zavjete, no 2018. ipak je došao kraj ljubavi. Godinu dana kasnije objavila je da je zaručena za Krisa Boysona, no prekinuli su mjesec dana kasnije.

Price je nekada bila popularna pod imenom 'Jordan', a na vrhuncu slave njezino bogatstvo se procjenjivalo na 45 milijuna funti. Danas manekenka i reality zvijezda puni stupce svojim šokantnim izjavama te lošim ponašanjem.

