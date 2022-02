Natjecatelj Igor nije znao odgovor na pitanje o Smogovcima za 125.000 kuna. Biste li vi znali ovaj odgovor?

U večerašnjem izdanju kviza 'Tko želi biti milijunaš?' gledatelji su u ulozi natjecatelja imali priliku vidjeti Igora Ilića Balena iz Zagreba i Josipa Paškova. Emisiju je otvorio Igor, inače savjetnik za EU projekte. Igor je nastavio svoje natjecanje u ovotjednom izdanju kviza sa osvojenim iznosom prvoga praga i sva tri džokera na raspolaganju.

Prvog džokera Igor je zatražio na pitanju za prelazak drugog praga, za 32.000 kuna. Pomoć znalca zatrebao je za pitanje kako bi se zvao planet između Saturna i Neptuna da se pitalo astronoma Williama Herschela: Đuro, Eduard, Viktorija ili Vilim?



- Radi se o Uranu i riječ je o engleskim kraljevima, odnosno kraljevima i kraljici. To su kroatizirane verzije engleskih imena. Problem je jer nisam siguran kad je Uran otkriven. Siguran sam da bi znalci to mogli znati, kazao je Igor.

Znalac Ivan Jurić, koji se jedini javio, istaknuo je kako se radi o planetu Uranu.



- Sve ste dobro prepoznali. Samo ste trebali kronološki poredati vladare kako bi otkrili koji je vladao u vrijeme otkrića. Radi se o Đuri tj. Georgu. Herschel je predložio latinski naziv Georgium Sidus, koji bi u hrvatskom prijevodu bio Đurina zvijezda. Točan odgovor je A - Đuro, kazao je znalac Ivan.



Igor je prihvatio sugestiju znalca i točan odgovor donio mu je 32.000 kuna.

Foto: HRT

Na pitanju za 125.000 kuna, Igor nije znao kako se zove mama poznatih TV-likova Drageca, Pere, Mazala, Cobre, Štefeka i Buce. Ponuđeni odgovori bili su Melita, Mira, Nina i Vlasta, a Igor je zatražio džokera. - Smogovce znamo manje-više svi. No njihovu mamu baš i ne, kazao je Igor. Džoker zovi, bivša Igorova kolegica s posla, rekla je kako je odgovor Melita. Igor ju je poslušao i točno odgovorio na 12. pitanje.

- Radi se o našoj kolegici Hermini Pipinić, koja je preminula krajem 2020. godine. Smogovci su odrasli bez očeve prisutnosti, a majka je prihvatila posao u Njemačkoj kako bi ih prehranila. Majka Melita - točan je odgovor - objasnio je Tarik Filipović.

Trećeg džokera Igor je zatražio na 13. pitanju. Nije znao je li kupolu od stakla i čelika zgradi Reichstaga u Berlinu podario Oscar Niemeyer, Kenzo Tange, Norman Foster ili Rem Koolhaas? Nakon džokera pola-pola u ponudi su ostali Oscar Niemeyer i Norman Foster.

- Niemeyera poznajem po imenu. Mislim da je Brazilac njemačkog porijekla, jako aktivan u izgradnji Brazilije, osobito njezina centra. Norman Foster je ime koje nisam prepoznao. S obzirom da je Brazilija ipak malo stariji grad, moguće je da Niemeyer 1990-ih više nije bio u godinama da tako nešto izvede. No Reichstag je ipak jedna zgrada, u odnosu na čitav grad. Vuče me da nije Oscar Niemeyer, što je paradoksalno jer je to ime koje poznajem. Odgovor Norman Foster bio bi gađanje. Na veliku žalost, moram odustati, rekao je Igor i kući otišao sa 125.000 kuna. Istaknuo je i kako bi za konačan odgovor izabrao Normana Fostera.

- I bili biste u pravu. Foster je jedan od najvažnijih engleskih arhitekata - potvrdio je Tarik.

Nakon što je Igor odustao na vrući je stolac nasuprot Tarikovu sjeo Josip Paškov iz Čilipa, profesor francuskog i povijesti. Živi u Zadru, a radi kao turistički vodič i prevoditelj.



Paškov je na filmskom pitanju za 64.000 kuna zatražio pomoć džokera. Nije znao tko je u "Gladijatoru" Ridleyja Scotta ostvario svoju posljednju filmsku ulogu: Oliver Reed, Richard Harris, Derek Jacobi ili Connie Nielsen.

- Ne znam odgovor na pitanje. Na prvu mi dolazi Derek Jacobi, samo njega od navedenih glumaca i prepoznajem. Uvijek je glumio fratre, svećenike. Što da radim, možda da pitam znalce, zapitao se Paškov.

- Možda poziv. Besplatan je. Znalci vole nešto izazovnije, kazao je Tarik.



Džoker zovi bio je siguran kako riječ o glumcu Oliveru Reedu. - Odlično da smo zvali Lovru, kazao je Paškov, kao konačan odgovor naveo Reeda i osvojio 64.000 kuna! Natjecanje nastavlja u idućoj emisiji.

Foto: HRT

