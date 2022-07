Natali Dizdar se zaručila za svog dugogodišnjeg dečka, a pokazala je i prsten: 'Ovo se dogodilo'

Pjevačica Natali Dizdar zaručila se za svog dugogodišnjeg dečka Williama Pergea. Ovu vijest pjevačica je objavila na društvenoj mreži Instagram. Natali je sa svojim pratiteljima podijelila fotografiju na kojoj pozira s dečkom, oboje su zagrljeni i nasmiješeni, a ona je preko usta stavila ruku na kojoj se ističe prsten.

- I ovo se dogodilo! - napisala je uz emotikon plavog srca i prstena. Fotografija koju je objavila snimljena je pored mora, no nije otkrila gdje se trenutno nalazi.

"Ajme divno, čestitam", poručila joj je kolegica Ivana Kindl u komentarima, a čestitkama su se pridružili i drugi pratitelji.

Podsjetimo, Natali je u jednom intervjuu ispričala kako ju je William osvojio.

- Osvojio me s više stvari, to je dugo trajalo, godinama. I uspio je. Ili sam ja uspjela, nemam pojma. Sve super, skupa smo, to je to - izjavila je naša pjevačica koja je zbog ljubavi prvo često putovala u New York, potom je preselila k njemu u Francusku, a nedavno i u London. Natali je jednom prilikom istaknula i da u Francuskoj najviše voli sveprisutnu estetiku te općenito strastveni pristup životu, dok William najviše voli Dalmaciju, naše otoke i “Smak svita” od TBF-a. Dodajmo da se za vezu para saznalo prije četiri godine.

