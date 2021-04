Naša voditeljica dva je mjeseca sama putovala po Latinskoj Americi: 'Oprez treba biti na prvom mjestu'

Od prošle subote na program Nove TV vratila se emisija “Coolturist” koja u novoj sezoni gledateljima donosi priče o životu u Latinskoj Americi koje je na svojoj koži doživjela voditeljica i urednica Riana Petanjek. Zbog novih epizoda mnogima omiljene turističke emisije Riana na putovanju po Latinskoj Americi, koja slovi za jedan od najopasnijih dijelova svijeta, provela čak dva mjeseca i to potpuno sama. No, niti u jednom trenutku, kaže, nije se osjećala ugroženo, a sa strahovima se borila samo prije polaska.

– Krenula sam s dosta strahova i nisam uopće znala što da očekujem, a na kraju je sve bilo vrlo jednostavno, sigurno i predivno. Trebalo mi je samo nekoliko dana da shvatim kako je dosta toga izmišljeni strah unaprijed. Odnosno treba biti dovoljno oprezan i ne izazivati nepotrebne opasnosti. Primjerice, ako vam lokalci za određene favele i dijelove grada u Riju kažu da tamo ne želite ići ili se ikad naći tamo, onda tamo ne idete. Nažalost, često ima ljudi koji baš tako onda krenu izazvati čudne situacije i tako nastaju loše priče s putovanja – govori nam Riana koja je imala sreće da se iz Amerike vrati netom prije izbijanja pandemije.

– Za vrijeme mog boravaka u Južnoj Americi korona se tamo činila kao nešto što se događa negdje drugdje, negdje daleko. Nije se uopće o tome ni govorilo tamo. Tek kad sam sletjela u Europu, shvatila sam da se svašta čudno događa, jer je zračna luka u Zürichu bila potpuno prazna, ubrzo nakon toga je i kod nas uslijedio prvi lockdown – kaže voditeljica. Iako je mnogi znaju zbog Coolturista, zanimljivo je da je Riana voditeljski debi imala u britanskom reality showu ‘Coach road trip’ koji se snimao u Dubrovniku. Suradnju s Britancima pamti kao genijalno iskustvo, ali i kako je svojedobno istaknula “pljusku njoj i Hrvatskoj u kojoj nikada prije nije bila dovoljno dobra da bude voditeljica”.

Foto: Privatni album

– Nažalost kao i na mnogim drugim mjestima kod nas se, iz mog gledišta, poslovi dobivaju po principu čiji si i koga znaš i tko te gura i slično. Posebno pozicije voditeljica. Jako često kvaliteta nije toliko bitna, to naravno ne vrijedi za sve. Ta priča se, nažalost, dokazala poslije još puno puta, još je bilo puno internacionalnih projekata koje sam s lakoćom dobila, reklama i različitih suradnji vođenja videosadržaja na engleskom. Coolturist je jedino mjesto gdje sam zapravo dobila takvu priliku u Hrvatskoj dosad. Izgleda da su jedino oni prepoznali moju kvalitetu i drago mi je beskrajno jer to je za mene bilo najbolje moguće mjesto gdje sam mogla dobiti posao – ističe Riana koju mnogi nazivaju i ženskom nasljednicom pokojnog Željka Malnara.

Foto: Privatni album

Usporedbe s Malnarom, za kojeg kaže da je bio osebujan lik i pionir kvalitetnog putopisno avanturističkog sadržaja, itekako joj laskaju iako napominje da rodna ravnopravnost u tom poslu još uvijek nije zaživjela. – Ima ta muško-ženska relacija, da što god radila još će puno godina proći na Balkanu prije nego se ženama da priznanje za takve “muške” poslove i zanimanja kao što je putopisac i reporter. Mislim da se i dalje svaka žena poput mene treba dvostruko više dokazivati od bilo kojeg muškarca. A usporedbe s velikom Malnarom imaju smisla u tu ruku da smo oboje živjeli u Indiji, putovali motorima, bili dugogodišnji suradnici Auto Kluba. Nisu usporedbe ni toliko lude – smije se Riana koja je prije sedam godina sama na motociklu Harley Davidson, prošla kultnu američku cestu Route 66. – To je za mene i dalje najdraže i neponovljivo putovanje. Nema ni jedne male loše stvari s tog putovanja, to je bilo baš magičnih dva tjedna mog života, iako napornih, ali svakako najposebnijih – sjeća se voditeljica. Želja joj je snimiti i dokumentarac “Žena na muškoj cesti” koja bi bila posvećena ženama koje su je pratile dok je prolazila Route 66. A u tome će joj pomoći i čak tri fakultetske diplome. U Zagrebu je završila novinarstvo, u Mariboru program dizajna na Fakultetu strojništva, a u San Franciscu na City Collegeu studij režije i videoprodukcije.

Foto: Privatni album

– Apsolutno i neupitno akademsko obrazovanje više se cijeni u inozemstvu, ma koliko mi šutjeli o tome. Moj City College u San Franciscu, koji u SAD-u nema baš nikakvu težinu, zapravo je studij za njihov niži sloj društva mi je već kod njih otvarao mnoga vrata, a kamoli da sam imala masters kod njih kao završen kod nas ili da sam tamo dobila zvanje inženjera, kao što sam u Sloveniji na strojarstvu. Plus toga tamo je bitno pokazati ljudima što znaš raditi, tako da je to nažalost opet ona ista situacija zašto mi je bilo lakše prvo biti na televiziju u Britaniji nego kod nas – kaže Riana.

A osim dokumentarca, čim se pandemija malo smiri, u planu ima već i nove destinacije koje bi željela posjetiti. – To su svakako Kanada i Australija, a nekako i sve zemlje svijeta su plan do kraja života. A svakako planiram u Grčku ovo ljeto. Plan je motorom do Grčke i dva tjedna po njoj i preko Makedonije natrag. Tu se samo još uvijek bojim situacije s pandemijom i koliko bi me to moglo spriječiti ili ne – zaključuje voditeljica.

