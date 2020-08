Naša influencerica i voditeljica se zaručila, a identitet zaručnika skriva

Domaća influencerica i voditeljica Paula Sikirić pohvalila se velikim novostima u svom privatnom životu i otkrila je svojim vjernim obožavateljima kako se zaručila.

- Rekla sam da njegovom mljackanju u snu, njegovoj pasti napolitani, njegovoj razbacanoj odjeći i tenisicama. Rekla sam da čovjeku koji me naučio voljeti, razumjeti i slušati. Ja sam voljena, mirna i najsretnija žena na svijetu! - napisala je Paula i objavila fotografiju zaručničkog prstena. Identitet svog budućeg supruga skriva, a otkrila je za Story i zašto je tome tako.

- Vidim da je to nešto što sve zanima. Čuvam njegovu privatnost, iako su ga počeli prepoznavati na ulici zbog naših pasa. Nije odabrao moj posao, odabrao je mene. Poštujem njegovu i našu intimu, a možda se i jednog dana pojavi ispred kamere - rekla je Paula. Prije godinu dana otvoreno je pričala o svojim problemima s bulimijom i pričala je o tome kako je emocije gušila u hrani te kako je bila uvjerena da je debela i kada je na svoju visinu od 177 cm imala 59 kilograma mislila je kako je debela i nakon svakog obroka je trčala. Opisala je svojim pratiteljima kroz što je prolazila od 2017. godine do 2019. godine, a onda je jedan dan napisala kako joj je dugo trebalo da prihvati samu sebe i kako je tek uz ljubav svog života prigrlila sve svoje mane.

- Tko me prati dugo, zna za moju borbu s bulimijom. Dugo mi je trebalo da prihvatim samu sebe, sa nadošlim kilama, strijama i celulitom. Dugo mi je trebalo da se opet iskreno smijem i shvatim površnost i nebitnost 'tog problema'. Meni je došao 'on', naučio me da volim samu sebe u svim oblicima. Naučio me da se smijem i kad mi se ne smije. Naučio me da su vani ozbiljni problemi, a kako 'on' kaže: 'najlakše je skinuti kile.' Meni je trebao 'on' da se konačno prihvatim, ali je došao tek kada sam ja prihvatila sadašnjost. Bez gledanja u prošlost, bez srljanja u budućnost.Tek kad zavolite sada, doći će ljepše sutra. Ja sam voljena žena sa svim svojim manama, a što je najbitnije, ja volim sebe - napisala je tada Paula.

