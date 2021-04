Nakon strastvenog poljupca, Milena napravila kaos: Plačući se izderala na Nevena i napustila show: 'Srami se!'

Natjecateljica Milena Kobajashi ex Karađorđević (44), poznata i kao Vita Maslačak te Ivanka Milutinović, već se pobrinula da napravi show u 13. sezoni "Ljubav je na selu". Milena je ponovno odlučila potražiti ljubav, a ovog puta završila je na farmi Nevena Landeka (26). Njihov prvi susret izazvao je golemu pozornost, a Neven je čim ju je ugledao priznao da mu Milena sviđa. Milena nije dugo čekala pa je odmah nakon predstavljanja prešla s riječi na djela i farmeru dala lekciju iz ruskog jezika. Neven nije shvatio o čemu priča, no Milena mu je brzo demonstrirala i strastveno ga poljubila.

No, sada je napravila potpuno drugačiju predstavu. Naime, kako bi što bolje upoznao djevojke i tako si olakšao odluku koju će povesti na svoju farmu, Neven im je postavljao ozbiljna pitanja poput imaju li ozbiljne namjere, je li on njima samo avantura, kada misle imati djecu... No, to je Milenu poprilično naljutilo.

- Jesi li spremna biti vjerna? Jesi li spremna u životu stvarati obitelj, djecu? - pitao je Neven, na što je Milena odgovorila: - Nisi bio iskren jučer. Zašto tako nisi nastupio jučer? Nisi bio fer. Stvarno si me sada povrijedio.

Milena je tada počela plakati i histerizirati, a ostale kandidatkinje su sjedile i u šoku gledale. - Što sam ti krivo napravila? Trebao si mi odmah nakon onog poljupca reći da ti se to ne dopada! Ja sam do kosti iskrena osoba! Ja imam pregršt obitelji, što ću im reći? - urlala je Milena. Zaključila je i kako joj je Neven najdraži farmer, a potom dodala: - Neven Landek više ne postoji!

Kad je došao trenutak da Neven odabere koje tri djevojke idu s njime na farmu, Milena je samu sebe diskvalificirala, a na oglasku mu je izgovorila ružne riječi i napustila show. Dok je odlazila, Milena mu je dodala: 'Srami se!'.

Podsjetimo, Neven je za Milenu na prvom dejtu rekao da bi volio imati takvu ženu jer je ona "žena zmaj".

"Ajmo se malo ispipati. Ne da mi se pričati, ja bih odmah djelovala", rekla je Milena i skinula Nevena do pasa te zaključila da je farmer dobro građen. A onda je uslijedilo nešto čemu se ni sam nije nadao.

"Možeš me dotaknuti za jednu grud", rekla mu je, a Neven je prvo pao u trans, ali naposljetku i učinio što je zatražila. "Zamiješao je grud baš kako bi i sama moja majka zamijesila tijesto za palačinke. Zadovoljna sam, ima prolaznu ocjenu", zaključila je Milena.

