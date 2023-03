Nakon što je upoznao djevojke sa svojom sestrom, Siniša je priznao da je zaljubljen!

Siniša je na svoju farmu u RTL-ovom showu 'Ljubav je na selu' pozvao Paulinu i Vesnu, a zadnja koja im se pridružila je Martina. Nakon nekoliko dana što su provele na farmi, Siniša je odlučio upoznati djevojke sa svojom sestrom Oliverom s kojom si je jako blizak i njezino mišljenje o djevojkama znači mu puno.

"Jako mi je važno da sestra upozna cure jer je ona dio obitelji, ista smo krv i volim čuti njezin savjet", rekao je Siniša.

Sestra je priredila zabavu, a djevojke su se lijepo zabavljale. Siniša je zaplesao sa svakom, a priznao je s kojom joj je bilo najljepše plesati.

"Odabrao bi Martinu po svim segmentima i plesao bi samo s njom, zaljubio sam se u nju", izjavio je Siniša. Martini je godila Sinišina pažnja, nakon zajedničkog plesa izjavila je da bi se noćas svašta moglo dogoditi.

"Osjetila sam toplinu dok smo plesali, kad 'cugnem' volim se opustiti. Večeras je sve moguće", izjavila je Martina. Veselo je bilo i kod Milka, koji je damama priredio sjajnu peku, a potom i obrok u prirodi. Ana je zbog tlaka i zdravlja zagrizla rajčicu, a najeo se i ostatak ekipe. "Super je on čova, što se tiče atmosfere i svega što nam priređuje na imanju - ja uživam", poručila je Jasna. Uz Anine pošalice i prisjećanja na život u Njemačkoj, ekipa se dobro zabavila i nasmijala, a potom su svi zajedno i zaplesali.

Hrvoje je sa Suzanom je sjeo i iskreno razgovarao. "Ne razumijem te i totalno si mi fejk", rekla je Suzana Hrvoju. "Čujem od drugih sa strane da misliš da sam naporna, a ja se mičem, pijem kavu, puštam glazbu, po čemu sam naporna?", pitala ga je ugostiteljica. "Nisi mi prirodna, to mi se ne sviđa", odgovorio je.

Otkrio je i da mu nije privlačna, no Suzana je imala odgovor: "Htio je spavati sa mnom, a sad mulja, u čemu je problem?". Ubrzo je otkrila da ima dijete, to ju je, naime, Hrvoje pitao. "Ne smeta mi da ima djecu, ali mi smeta što to nije rekla", objasnio je. "Ne moraju kamere znati, moje dijete je tražilo privatnost. Ima 13 godina, ona je zahtijevala privatnost". Raspravu je Hrvoje zaključio rekavši da mu se Suzana ne sviđa. Uskoro su se pridružile Dragana i Marina pa se cijela rasprava nastavila. "Mislim da Dragana i ja ostajemo, a Marisol ide kući", zaključila je Marina. No, pred spavanje, Suzana je otišla kod Hrvoja u sobu."Ostali su tu spavati do jutra", ispričala je Dragana.

Siniša je, pak, zaključio da se zaljubio u Martinu. Ona je i sama ustvrdila da bi nečega među njima moglo biti. S druge strane, s Paulinom je ušao u konflikt već na zabavi, a jutro kasnije sve se nastavilo. Zvonko je također priredio tulum za svoje dame. S Brankicom se rasplesao, a korake je s njim ukrstila i Smilja. "Zvonko i ja smo odmah uhvatili korak", zaključila je. "Vidi se, to je to". "Provela sam se što nisam odavno u ovoj bliskoj budućnosti", zaključila je i Olivera.

