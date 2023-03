Nakon što je otkazan koncert u Čačku, Grašo najavljuje novi nastup u Srbiji: To će biti večer radosti

Splitski pjevač Petar Grašo 18. ožujka trebao je održati koncert u srbijanskom gradu Čačku, ali prije tjedan dana publika je saznala kako je koncert otkazan, a ulaznice su povučene iz prodaje. Koncert je otkazan zbog "nemogućnosti osiguravanja tehničkih zahtjeva za realizaciju koncerta od strane dvorane", stoji na internetskoj stranici koja je u prodaju pustila ulaznice. Koncert se trebao održati u Sportskoj dvorani "Mladost" u 20 sati. Publika u Srbiji ovaj mjesec će ipak imati priliku uživati u glazbenim hitovima popularnog pjevača, jer danas je najavio kako 17. ožujka nastupa u Nišu.

- Dragi moji, dođite u Niš 17. 3. To je naš prvi koncert u Nišu i učinit ćemo sve da bude nezaboravan. Vidimo se. Dođite, pjevat ćemo, svirat ćemo, to će biti večer muzike, radosti, ljubavi, Mediterana. Veliki poljubac - objavio je Grašo na društvenim mrežama.

Publika u susjednoj Srbiji voli Grašu a dokaz tome je bio i koncert koji je Petar prošle godine održao u punoj Štark Areni kada je priredio glazbeni spektakl za pamćenje.

Tijekom večeri su se nizali hitovi iz njegove bogate karijere, a u publici su bili i brojni poznati poput Viktorije Rađe, košarkaša Dejana Tomaševića, tenisača Filipa Krajinovića te voditeljice Nikoline Pišek koja je na Instagramu podijelila dio atmosfere s koncerta.Petar je u Beogradu izveo i dvije pjesme Olivera Dragojevića: "Cesaricu" i "Dva put sam umra" te su se u tom trenutku na video zidu vrtjele Oliverove fotografije. Uoči koncerta u jednom od intervjua za medije u Srbiji Petar je naglasio kako mu je Oliver oduvijek bio veliki uzor.

- Poznavao me je od četvrte godine, u šesnaestoj sam napisao svoju prvu pjesmu, koja je stjecajem okolnosti, zahvaljujući mom ocu, otišla upravo u Oliverove ruke. Kada je čuo što sam napravio, nazvao me je i rekao da će sve pjesme koje sam napisao on otpjevati. Taj trenutak je bio presudan za moju karijeru i život jer je upravo Oliver odredio moj životni put. Do kraja smo ostali dobri prijatelji - rekao je Petar tada.

Petra nakon Srbije očekuju i brojni drugi nastupi, pa će tako u svibnju nastupiti u Mariboru u Dvorani Tabor, a prvog dana lipnja opet će se susresti s publikom u Sloveniji, točnije u Ljubljani, a u svibnju je najavio i veliki koncert u Trstu.

