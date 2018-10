Nakon raspada braka ovi poznati ostali su najbolji prijatelji

Izložbu fotografa Gorana Mećave pod nazivom “Periferni rakursi” posjetili su brojni poznati poput glumca Mirana Kurspahića, glumice Sanje Drakulić te redatelja Marka Vrdoljaka, ali najveća podrška na otvaranju bile su mu bivša supruga glumica Sanja Vejnović i njihova kći Marta.

Iako su se razveli prije tri godine nakon tri desetljeća braka, zagrebačka glumica i umjetnik često se viđaju, i to ne samo na eventima. Bivši supružnici redovito se mogu vidjeti kako na špici uživaju u ispijanju kave i odlasku na tržnicu. Mećava i Vejnović nisu jedini hrvatski celebrity par koji je ostao u dobrim odnosima. Obitelj se, i nakon razvoda, svodi na ljubav prema djeci, zbog koje bivši supružnici daju sve od sebe da ljubavnu sreću zamijene onom prijateljskom.

Kad se slegla prašina oko burnog razvoda braka osvajača Wimbledona, Goran Ivanišević i bivši supermodel Tatjana Dragović ostali su prijatelji pa je tako tenisač posjećivao bivšu suprugu u bolnici kad je rodila kćer iz veze s mladim modelom i pjevačem Vlahom Arbulićem. Slavica Knežević i Marko Torjanac također su nakon razlaza ostali prijatelji te je on i glumio u predstavi “Velika zvjerka” koju je režirala upravo Slavica.

– Ostati prijatelj? To nije istina, nitko ne ostaje prijatelj niti to možete zvati prijateljstvom, to je kao neki rođak. Ovisi koliko ste se trudili izgraditi novi odnos. Nakon dvije godine bijesa, ispitivanja, traženja, ne, naravno, krivnje u drugima jer samo glupan može u drugom tražiti krivnju. Kad prođu te dvije i pol godine, po meni, tu negdje kreće novi odnos. Ako postoji dijete, ako ne, zašto bi trebao postojati odnos? – zaključila je Knežević.

Tereza Kesovija i Miro Ungar rastali su se još 1975. godine i od onda su najbolji prijatelji. Legendarna pjevačica često ističe kako joj je drago zbog toga, a veže ih i ljubav prema sinu Alanu. Tako mu je prije četiri godine došla čestitati sedamdeset i sedmi rođendan koji je Ungar proslavio slavljeničkim koncertom. Sa sadašnjom se Mirinom suprugom Sarom, koja je od njega mlađa 42 godine, Tereza također izvrsno slaže.

– Volimo se, ali više ne možemo zajedno – rekli su Ana Rucner i Vlado Kalember kad su se u travnju 2014. godine razveli nakon osam godina braka. Glazbeni par nikad nije skrivao da je njihov odnos nakon razvoda itekako blizak, na radost sina Darijana. Ostvarili su i nekoliko suradnji te zajedno odlaze na odmore.

Glumac Goran Navojec te plesačica i koreografkinja Larisa Lipovac također nakon razvoda održavaju dobar odnos. Samo deset dana nakon objave prekida pojavili su se zajedno na premijeri Goranova filma “A Perfect Day”. U vezi u kojoj su bili trinaest godina dobili su sina Grgura.

– Goran i ja smo uvijek bili prijatelji. Mislim da je suludo i gotovo nemoguće biti neprijatelj. Imamo povijest, imamo predivno dijete, nove partnere koji nas podržavaju… Mislim da je jedino moguće okončati brak na način na koji smo mi to napravili. I nadam se da ćemo biti primjer svima koji ne uspijevaju naći dijalog – zaključila je Lipovac.



Pjevačica Nives Celzijus svojedobno je izjavila da je nakon razvoda od nogometaša Dine Drpića s njim u puno boljim odnosima nego što je bila u braku. Zajedno se brinu o sinu Leoneu i kćeri Tashi. Drpić joj je prvi čestitao na pobjedi u emisiji “Tvoje lice zvuči poznato” te je istaknuo da mu je od početka bila favorit.

Glumac Dražen Čuček te glumica i producentica Jelena Veljača također su ostali bliski nakon razlaza; on glumi u njezinu projektu “Pogrešan čovjek”, a zajedno su i proveli ljeto na Zlarinu. Ljepotu u odgoju djece i nakon razvoda pronalaze Zoran i Vanja Mamić. Fotografije bivšeg sretnog para sa sinom i kćeri i nakon razvoda nisu rijetkost. Susreti, kada to obveze oko djece zahtijevaju, čini se – prolaze u prijateljskoj atmosferi.

