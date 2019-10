Nakon prekida s Nušom Savršeni nam otkriva: Stižu mi svakakve ljubavne poruke

Djelovalo je kao da su stvoreni jedno za drugo, dijelili su istu strast prema glazbi i tjelovježbi pa je kraj ljubavi Nuše Rojs i Mije Matića šokirao gledatelje showa “Gospodin Savršeni”, u kojem su iz tjedna u tjedan pratili razvoj ove ljubavne priče.

Slovenska pjevačica prva je objavila informaciju o prekidu veze s Mijom i dala je naslutiti da je on inicirao prekid. Mijo je to kasnije i priznao pred kamerama RTL-a u emisiji “Exkluziv” kada je rekao: – Preuzimam svu odgovornost, ja sam kriv. Ja sam napravio rez i ponio sam se loše. Prije prekida Nuši se stalno javljao i slao poruke, a onda joj je nakon četiri dana šutnje poručio da je bolje da se više ne viđaju i zbog tog poteza naišao na brojne kritike na društvenim mrežama gdje korisnici nisu birali najljepše riječi za Miju. O cijeloj situaciji i o tome kako se nosi sa svime porazgovarali smo s Mijom.

– Ljudi će uvijek pričati. Znate kako gledam na to? Tko te stavi na visoko postolje, lako te može i spustiti. Držim se zato one mudre izreke – u dobru se ne uzvisi, a u zlu ne ponizi. Kako sam sin jedinac, neovisan i dosta radim na sebi, želim podijeliti sa što više ljudi neke svoje uvide, iskustva i da se sve odvija unutar čovjeka, jer me gotove stvari nisu nikad zanimale. Većinu toga pišem iznoseći iskustva koja su me oblikovala i inspirirala, što možete pročitati na mojim blogovima – odgovara nam Mijo na pitanje kako se nosi s negativnim komentarima.

Pitamo ga i što se to drastično promijenilo između njega i Nuše nakon što su se kamere ugasile?

– Snimanje je trajalo gotovo dva mjeseca i ta su dva mjeseca dijametralno suprotna od mojega životnog stila, kad radim dva posla, pišem blogove i doista radim sve što volim i volim sve što radim. Nuša je bila spremna doći u Zagreb, tada je bila u potrazi za poslom i gledala je kako se baviti glazbom. Za mene je to bio velik korak za koji nisam bio spreman. Shvatio sam to tijekom vremena koje sam proveo sam sa sobom, kad sam želio sabrati sve misli i osjećaje. Kao što sam već rekao, osjećao sam se emocionalno prazno i jedva sam se čekao vratiti svojem životu, treningu, poslu i prijateljima… – kaže Mijo i dodaje da je sa svima kandidatkinjama u dobrim odnosima i nije požalio što je odabrao Nušu.

– Nuša je prekrasna osoba. Kada sam joj rekao da je kraj, na sve mi je mirno odgovorila i nismo imali konflikta – opisao je Mijo kako je prošao prekid. Iznenađuje ga veliki interes javnosti za njega i priznaje nam da mu u inbox stižu svakakve ljubavne poruke.