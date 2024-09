Nakon pobjede u Masterchefu jedna snimka bacila je ružno svjetlo na Ivana: Radio sam i stvari koje mi nisu na ponos

Počela je sedma sezona showa "Masterchefa" u kojoj se traži najbolji amaterski chef u Hrvatskoj, a mi smo se odlučili prisjetiti Ivana Temšića koji je u ovom showu Nove TV pobijedio prije tri godine. Krajem rujna prošle godine objavio je fotografiju kojom se pohvalio kako je otvorio dva restorana. - "Školovanje, učenje, greške, dan za danom, godinu za godinom, i dalje nisam kuhar, ali trudim se jednog dana biti. Velika dva pothvata, puno energije, života, lijepih ljudi, lijepih priča, a tek smo krenuli - napisao je pobjednik gastronomskog showa koji je iz malog sela iz Križevačko-bjelovarske županije došao u centar Dalmacije - Split i postepeno počeo ostvarivati sve svoje snove. Nakon što je osvojio prestižnu titulu hrvatskog MasterChefa i novčanu nagradu od 200 tisuća kuna odmah je počeo raditi posao koji voli.

- Od samog završetka MasterChefa bilo je svega, dobrih i loših stvari. Zaokupljen što privatnim, što poslovnim i fakultetskim obavezama, leta sam na sve strane, maksimalno se educirao i savjetovao što više, upijajući znanja sa svih strana. Suočio sam se sa možda i malo prevelikim zalogajem za svoji prvi profesionalniji pothvat u životu, ali smatram da ću na taj način naučiti najviše, i izgraditi se profesionalnije na najbrži mogući način. Novi boutique hotel, a la carte restoran, beach bar, za svakoga po nešto - napisao je Temšić na društvenoj mreži Instagram u travnju 2022. godine te otkrio da je dobio ulogu chefa u hotelu Marinus, nadomak Trogira. Od tada je otvorio i svoj restoran te počeo ugošćavati pobjednike i natjecatelje showa u kojemu je pobijedio.

Nedugo nakon što je pobijedio u showu pojavila se snimka koja prikazuje Ivana kako crnom slamčicom u nosnice ušmrkava bijeli prah. Na snimci u trajanju od 24 sekunde vidi se Ivanovo lice prema kojem se da zaključiti da je pobjednik MasterChefa u trenutku kada je sam sebe snimao mobitelom bio nešto mlađi nego kada je pobijedio u showu. S Nove TV su nam tada rekli: Svi kandidati ovogodišnjeg MasterChefa odradili su profesionalno projekt. Postupci i aktivnosti iz njihovog privatnog života nisu u vezi s projektom, pa ih stoga Nova TV ne može komentirati. Što se krije iza sporne snimke pokušali smo tada doznati i od samoga Ivana.

- Kao i u kuhanju, tako se i u životu vodim istim načelom - iz pogrešaka učim. Napravio sam ih mnogo, no iz svake od njih izvukao sam neku životnu pouku. Radio sam i stvari koje nisu na diku i ponos, ali drago mi je što sam kroz njih prošao i s time završio jer me i to definiralo u osobu kakva sam danas. Najviše štete napravio sam sebi i svojoj okolini i zbog toga jako žalim, ali prošlost je prošlost i tamo bi trebala i ostati - kaže Ivan. Dodao je i da je svjestan svojih postupaka iz prošlosti.

- Svakako su bili nepotrebni, ali smatram da me svaki od njih ojačao i opametio. Kuhinja je znatno pridonijela mojem odmicanju od toksične okoline u kojoj sam se nalazio, a moja volja, želja, ambicioznost i snaga pokazali su moje afinitete i staloženost. Smatram da svojim primjerom mogu pokazati kako se sa samoga dna radom i trudom mogu postići velike stvari. U MasterChefu pokazao sam sebe i smjer kojim ću se voditi dalje, a svima koji me osobno poznaju i znaju u kakvoj sam situaciji bio potvrdio sam koliko mogu i što želim. Život piše čudne priče, sami odabiremo svoje puteve, ali nikada nije kasno da neke i promijenimo, a ja mogu biti primjer ostalima da svatko svoj put bira sam - zaključio je Ivan.