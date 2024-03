Nakon izazovne fotke iz kreveta Danijela Dvornik odgovorila na kritike: 'Ne bi da sam se slikala za Playboy'

Supruga pokojnog glazbenika Dina Dvornika, Danijela Dvornik na društvenoj mreži Instagram često objavljuje trenutke i detalje iz privatnog života, a rijetko kada objavi neke provokativne fotografije, no tako je bilo i u subotu kada je objavila fotografiju kako leži u krevetu te je pozirala u svilenoj spavaćici.

Nakon te fotografije, čini se, mnogi su je kritizirali, a novom objavom im je i odgovorila uz fotografiju svojih nogu.

- Živimo još uvijek u društvu koje nama ženama govori da nakon 40. godine jednostavno zaboravimo na sebe jer nismo više vrijedne pažnje. Nakon 50. godine, trebali bi otići na zadnju policu ormara, na onu najgornju, gdje vas rijetko tko pogleda i gdje vas prašina zaborava polako prekriva i čekati da opet nekome zatrebate. Odradili ste svoje, udali se, rodili, odgojili djecu, možda se i rastavili ili poput mene postali udovica, i tu bi trebalo stati. Stati sa životom! Ili ako ništa drugo, postati barem nevidljiva za one isto tako nevidljive koji pod krinkom sretnog života žive zapravo nesretne živote jer drugačije možda ne mogu ili ne znaju. Moje 50-e, su moje najbolje godine u životu i mnoge od vas u istim godinama će to potvrditi. S 20 sam možda najbolje izgledala, ali moje samopouzdanje nije ni iz bliza bilo takvo kakvo je sada. I zato se danas mogu fotkati u spavaćici na krevetu u 57 godini bez ikakvog srama! (Vauuu, ne bi da sam se slikala gola za Playboy). Snaga koju posjedujem dolazi upravo iz samopouzdanja. Ja ne osjećam svoje godine kao neku otežavajuću okolnost, štoviše osjećam se mlađe većinu vremena. A taj osjećaj proizlazi iz unutarnjeg zadovoljstva i rada na sebi. Sa svim tim divnim osjećajima dolazi i onaj najvažniji 'bolimepipi'. Pitam se ponekad u kakvoj mi vuko*ebini živimo kad jedna fotografija žene u spavaćici izaziva raspravu? Možda ne bi bio problem da imam 30 godina? Ali 57! Sram me bilo! U to ime evo vam još jedan par starih nogu - napisala je uz objavu.

Podsjetimo, uz fotografiju u spavaćici je napisala: "Subota je. Mogu si priuštiti malo duže izležavanje u krevetu jer danas nema treninga, što je u neku ruku i dobro".

Nakon što se ova influencerica vratila s dalekog putovanja na Filipinima, gdje je išla s prijateljicom, odlučila se vratiti zdravijem načinu života, a od treninga je odmah dobila upalu mišića. - Zaradila sam upalu mišića od netreniranja pa su mi neke kretnje otežane - objasnila je pa dodala: - Divlja žena u meni neće posustati da se ne sredi i ode na kavu među vukove - napisala je. Danijela Dvornik ima brojne obožavatelje, a oni su joj se i javili u komentarima ispod objave, a neki su joj pisali i da zaslužuje biti na naslovnici nekog magazina. - Danijela, dobro izgledaš! Wow. Svaka čast na tvojoj hrabrosti na izlaganju seksi fotki - glasio je jedan od komentara. - Jako si seksi - pisali su drugi.

Neki su joj pisali da u njezinu životu sigurno postoji neki muškarac čim je objavila ovakve fotografije, a kao što smo već rekli, pitaju se i tko ju je fotografirao. - Kada ga nađete, proslijedite mi ga - poručila je Danijela svojim pratiteljima na društvenoj mreži Instagram.

