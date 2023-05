Nakon gotovo mjesec dana u bolnici, slavni glumac oglasio se na Instagramu: 'Cijenim svu ljubav'

Prije gotovo tri tjedna glumac Jamie Foxx (55) iznenada je završio u bolnici jer mu je pozlilo tijekom snimanja filma "Back in Action" u kojem glumi s Cameron Diaz. Danima se nije znalo ništa o njegovom zdravstvenom stanju, no prošli tjedan izvor blizak obitelji Foxx stranim medijima otkrio je kakva se drama odvijala i što je potencijalni uzrok njegovim tegobama zbog kojih je već danima pod nadzorom liječnika. Njegovi najbliži i dalje govore da mu "trebaju sve molitve i dobre želje njegovih obožavatelja".

- Bilo je neizvjesno danima i morali su ga reanimirati. Ima sreće što je živ. Pati od visokog krvnog tlaka za koji liječnici kažu da može uzrokovati ugruške u mozgu što dovodi do moždanog udara. Liječnici vjeruju da se ovo spremalo već neko vrijeme, a da nisu brzo reagirali, Jamie je mogao umrijeti - ispričao je blizak prijatelji obitelji.

Glumac se sada i sam oglasio na Instagramu i zahvalio svima na podršci.

"Cijenim svu ljubav! Osjećam se blagoslovljeno", kratko je napisao u objavi koju je u srijedu podijelio na svom Instagram profilu, dodavši emotikone ruku koje se mole, crvenog srca i lisice.

Glumac je na Instagram Storyju zahvalio Nicku Cannonu, koji je preuzeo mjesto voditelja njegove emisije Beat Shazam. "Cijenim te, moj dečko', napisao je najavivši skori povratak.

Njegovo točno zdravstveno stanje trenutačno je strogo čuvana tajna koju njegova obitelj ne želi otkriti, no Foxxova je kći Corinne objavila da je njezin otac pretrpio određenu "medicinsku komplikaciju". Obitelj je također izjavila da je Foxx sada "na putu prema oporavku", iako nisu otkrili od kakvog zdravstvenog problema pati.

- Željeli smo podijeliti da je moj otac Jamie Foxx doživio medicinsku komplikaciju. Srećom, brzom reakcijom liječnika i odgovarajućom njegom, već je na putu prema oporavku. Znamo koliko ga volite i cijenimo vaše molitve. Obitelj moli za privatnost tijekom ovog razdoblja. Šaljemo vam puno ljubavi, obitelj Foxx - napisali su na Instagramu.

Strani mediji javljaju kako je Foxx sada u svjesnom stanju i reagira na podražaje, a na dan kada je Foxx završio u bolnici snimanje je prekinuto, ali već sljedećeg dana su nastavili sa snimanjem koristeći njegovu zamjenu. Tijekom snimanja većina filmske ekipe je primijetila kako se glumac ponašao dosta čudno, a pogotovo prema svojoj glumačkoj partnerici Cameron Diaz.

- Nije bilo zabavno biti u njegovoj blizini, pogotovo za Cameron. No čini se da je postojao dobar razlog za to - rekli su članovi ekipe filma "Back in Action".

