Najveća pjevačka zvijezda generacije Z zaludila je pjesmama o svojoj bivšoj ljubavnoj vezi

– Prošli tjedan dobila sam vozačku dozvolu – pjevala je tada 17-godišnja Olivia Rodrigo, a pjesma o tome kako je položila vozački i onda prolazila pokraj kuće svog bivšeg dečka, kolege iz serije Joshue Bassetta (20), zaludila je milijune tinejdžera, ali i milenijalaca koji su svoje prve automobile već otplatili i prodali.

Ljubavni problemi

Spot za ovu pjesmu izašao je početkom ove godine i već ima 275 milijuna pregleda, a to nije jedini pjevačičin uspjeh, jer video pod nazivom “Deja Vu” pogledalo je čak 152 milijuna ljudi, a “Good 4 you” čak 232 milijuna ljudi i sve to dogodilo se prije nego što je izbacila prvi album “Sour”. Inspiracija za sve bio je prekid s Bassettom i njegova nova veza s glumicom Sabrinom Carpenter (22). Kako je Olivia sama rekla, ona je starija, plava i “sve ono zbog čega ima komplekse”.

Kao i mnoge pop-zvijezde prije nje – Britney Spears, Miley Cyrus, Zendaya pa čak i Justin Timberlake, Rodrigo je svoju karijeru počela na kanalu Disney u jednoj od njihovih brojnih serija za klince.

Ipak, za razliku od Miley, Olivia nije proslavila svoj show i nije zbog njega postala planetarno popularna. Ona je slijedila put Taylor Swift brutalno pišući brutalno iskrene pjesme o sebi i svom ljubavnom životu, a s njima su se mogli poistovjetiti svi koji su proživjeli bol adolescentske ljubavi. Naravno, trebalo je i nešto sreće, a definitivno joj ne stvara probleme to što izgleda atraktivno, ali u smislu kao “girl next door”, a ne putena vamp-žena. Karijeru je započela kao 12-godišnjakinja, a najveću ulogu u dokumentarcu parodiji ostvarila je tek 2019. Naravno, sve to nije bilo dovoljno da bude prepoznatljiva i da njeno ime nešto znači u svijetu šoubiznisa.

Slava je došla s prvom pjesmom, a činilo se da se probija brzinom svjetlosti. Naravno, i za to postoji dobro objašnjenje. Naime, njezin se uspon dogodio tijekom pandemije, kada su mnogi autori odlučili da neće objavljivati novu glazbu jer im se to ne isplati ako ne mogu održavati koncerte, ali i kada je društvena mreža Tik Tok postala jedna od najkorištenijih na svijetu, a znamo da Tik Tok stvara mišljenja i utječe na ukus svih korisnika. Pjesma koja tamo prođe ima velike šanse postati hit jer samo nekoliko sekundi izrezanog refrena ljudima brzo uđe u uho i lako to i uspije postići – sličan princip imaju i oni koji su pišu jinglove za reklame.

Velik novac ulaže se u promociju glazbe na Tik Toku, no klinci brzo shvate kada im se nešto nameće. Dogodio se već skandal s grupom Tramp Stamps, koja se predstavila kao queer punk bend s tri članice koje sve same pišu, sviraju i pjevaju, no saznalo se da su zapravo produkt Dr. Lukea – producenta koji je među ostalim sudjelovao u stvaranju karijera pjevačica kao što su Katy Perry, Kesha i Kim Petras i prema tome su već ukorijenjene u glazbenoj industriji te nisu autentične.

Klan Faze

No što se Olivije tiče, još se nije saznalo nešto što bi joj moglo razoriti imidž, primjerice da su joj stric i strina dio industrije, ili još gore – roditelji. Olivia je isto tako po nacionalnosti Amerikanka i Filipinka, što joj uvelike pomaže u trenutačnoj kulturi otkazivanja. Pjevačica Billie Eilish, koja je karijeru počela s 13 godina, bez potpore i vidljivosti Disneyeva kanala, mnogima nije dobro sjela upravo zato što su joj roditelji bili dio industrije, a onda kasnije zato što je odabrala dečka koji je u prošlosti, kao dijete, pisao nepromišljene tvitove.

Postoji puno mina na koje Olivia može naletjeti u svojoj karijeri, a dvije je već aktivirala. Prozvala ju je Courtney Love, pjevačica i udovica frontmena Nirvane Kurta Cobaina, da je za svoj promomaterijal kopirala naslovnicu albuma “Live Through This” njezina benda Hole. Drugi je “problem” njezin novi dečko Adam Faze, dio klana Faze, YouTubera koji su karijeru zasnovali na profesionalnom igranju videoigara, ali i brojnim kontroverzama koje uključuju i reklamiranje klađenja i igara na sreću svojim maloljetnim fanovima. Ona pak tvrdi da ne voli čitati komentare ni tekstove o svojem ljubavnom životu bez obzira na to što je to tema njezina albuma prvijenca.

– Pokušavam ne obraćati pozornost na takve stvari. Da postoji nešto što bih stvarno trebala znati, moj bi mi tim rekao. Teško mi je gledati ljude na Tik Toku koji seciraju moj ljubavni život, ljubavni život jedne 17-godišnjakinje. Ipak, danas, u 18. godini, Olivia kaže da je shvatila da joj to ne treba smetati jer je razumljivo da su ljudi zainteresirani i znatiželjni te žele saznati više informacija o onome o čemu ona pjeva u svojim pjesmama.

