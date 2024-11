Najteža kandidatkinja osme sezone napustila show: 'Meni je emisija spasila život. Da sam nastavila vani, otišla bih u smrt'

Slijedilo je vaganje na kraju 12. ciklusa, a plavi tim pobijedio je za 0,1% tjelesne mase! Crveni su išli u eliminacije, biralo se između Antonije i Tomislava, a s obzirom na to da je bio neriješen rezultat, gledao se ukupni postotak izgubljene tjelesne mase i Tomo je bio bolji.

Prvi je na vaganje išao Tomo za kojeg je Mirna ponosno rekla da je iza njega jedan od najboljih ciklusa u showu. Prošli put imao je 130 kilograma, sad je izgubio 3,5 kilograma, što je 2,7% tjelesne mase. „Nisam zadovoljan jer nije preko četiri, a znam koliko sam se trudio ovaj tjedan“, rekao je.

Antonija je bila dobro raspoložena, ponosna na sebe što je tako daleko dogurala u showu, a ostali su komentirali kako se u potpunosti opustila i da je uvijek dobre volje. Tonka je na posljednjem vaganju imala 179,3 kilograma, izgubila je 3,2 kilograma, što je 1,8% tjelesne mase. Alina je bila jako napeta jer se bojala timskog rezultata. Pričala je kako je u show ušla bez vještina jer je djetinjstvo provela u sobi, mama joj nije dala da izlazi i stalno ju je tukla. No ona i majka su riješile nesuglasice i Alina joj je sve oprostila jer je osvijestila koliko je njezina majka imala težak život. „Dok oni ne priznaju sebi teret koji nose, traume koje su ih zadesile i da je to ono što ih je dovelo do ovoga gdje su danas i bez toga neće biti nikakve transformacije... Jer kilograme je lako skinuti“, rekla je Mirna. Prošli put imala je 106 kilograma, skinula je 3,4 kilograma, što je 3,2% tjelesne mase.

Nikolina je također jako zadovoljna što je još u showu, presretna je što je za nagradu išla u šoping, i to sa sinom! „Ovdje sam postala sretnija, mirnija, dobila sam samopouzdanje“, rekla je Nikolina koja je prošli put imala 127,6 kilograma, izgubila je 4,1 kilograma, odnosno, 3,2% tjelesne mase.

Esmir je pričao kako mu pomažu razgovori sa psiholozima te da mu se sad vide bore u licu jer je previše smršavio. „Za ovakvim gosparom okrenut će se cijela Pula“, komentirao je Mateo. Prošli put imao je 119,5 kilograma, izgubio je 3,2 kilograma, što je 2,7% tjelesne mase. Davorka je ponovno zabrinuta zbog svog rezultata pogotovo zato što je iza nje jedan od gorih ciklusa, previše su je boljela leđa. Na posljednjem vaganju imala je 107,1 kilogram, izgubila je 1,5 kilograma, odnosno, 1,4% tjelesne mase. „Jako dobar rezultat s obzirom na sve“, rekao je Edo.

Mateo je bio uvjeren da će njegov rezultat biti dobar i da će izvući Davorku, odnosno, svoj tim. Bio je jako emotivan jer često misli na pokojnog oca i obećao si je da će doći do finala zbog njega. Prošli put imao je 152,9 kilograma, skinuo je 4,2 kilograma, što je 2,7% tjelesne mase. Crveni su prošli ciklus izgubili 14,2 kilograma, odnosno, 2,6% tjelesne mase dok su plavci skinuli 8,9 kilograma ili 2,3% tjelesne mase. Kad su im se pribrojile prednosti, crveni su izgubili 15,7 kilograma, što je 2,9% tjelesne mase, a plavi 11,4 kilograma, odnosno, 3% tjelesne mase.

Plavi tim pobijedio je na vaganju, spasio ih je veliki izazov,. a crveni su išli u eliminacije „Baš mi je žao! Da je barem 0,3 ili 0,5%, ali 0,1%“, komentirala je Mirna. Antonija i Tomislav bili su ispod žute linije, a glasale su Alina i Nikolina - Alina je napisala Tonku jer ju je to ona zamolila, no Nikolina nije poslušala njezine želje, nego je pisala Tomu zato što smatra da Antonija treba još ostati.

Bio je neriješen rezultat tako da se gledao ukupan izgubljeni postotak tjelesne mase, a Tonka je znala da će Tomo biti bolji od nje. Tomo je tijekom showa izgubio 38 kilograma, odnosno, 23,1% tjelesne mase dok je Tonka izgubila 38,1 kilograma ili 17,8% tjelesne mase. Antonija je obećala da neće ni sebe ni druge razočarati te da će svoju borbu s kilogramima nastaviti vani, a kroz suze je svima poželjela sreću do kraja. „Ja sam prezadovoljna. Da sam doma bila, to nikad ne bih napravila“, iskreno je rekla, pozdravila se sa svima i nastavila: „Ovo je za mene bilo jedno veliko i dobro iskustvo. Prvenstveno sam se naučila voljeti, biti sigurnija i ponosnija na sebe. Mislim da ću uspjeti vani smršavjeti i nastaviti ovaj svoj proces uz prehrane i treninge.“ „Rekla sam milijun puta da je meni 'Život na vagi' spasio život. Da sam nastavila vani, otišla bih u smrt. Prijavite se u 'Život na vagi' ako vam se pruži prilika, prihvatite je objeručke - ako sam ja mogla, mogu svi“, zaključila je Antonija. Ostalo je još malo do kraja, a tko će od natjecatelja ući u finalni tjedan - ne propustite pogledati od srijede do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

