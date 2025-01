Najpoznatija twerkerica, IT konzultantica, tiktokerica i influencerica borit će se za ljubav u showu

Nova sezona popularnog showa Gospodin Savršeni, snimana na sunčanom i romantičnom Rodosu, donosi priče četiri nevjerojatne žene koje su odlučile otvoriti svoja srca i upustiti se u potragu za ljubavlju života. Ove dame, svaka jedinstvena na svoj način, natječu se za pažnju i naklonost Gospodina Savršenog – Šime Eleza, šarmantnog i uspješnog muškarca koji traži svoju srodnu dušu. Instruktorica plesa Sarah, tiktokerica Bojana, stand-up komičarka Savannah i influencerica u usponu Polina donose svoje osobne priče, strasti i očekivanja u ovu nezaboravnu sezonu. Od Vukovara preko Floride, Banje Luke i Rusije, pa sve do zagrebačkih ulica, ove žene dolaze iz različitih sredina, ali dijele isti san – pronaći ljubavnu priču koja će trajati zauvijek.

Sarah je 25-godišnja instruktorica plesa koja je rođena u Vukovaru, danas živi u Zagrebu, a javnost ju je upoznala zbog vještine twerkanja! Njezin put u svijet plesa i zabave počeo je u 2017., a danas vodi privatne tečajeve twerkanja, pomažući drugima da razviju svoju strast prema tom plesnom stilu.

Sarah se ponosi svojom neovisnošću, financijskom stabilnošću i svjesna je da odlučnost, disciplina i radna etika predstavljaju ključnu kombinaciju koja je vodi prema uspjehu, a kad je o ljubavi riječ, odlučila se ponovno otvoriti prema novim mogućnostima. Kaže da su joj najvažniji partnerska zrelost, vjernost i financijska stabilnost jer smatra da su to temeljne vrijednosti u dugotrajnim i ozbiljnim odnosima. Traži muškarca koji će je osvajati pažnjom i poštovanjem zato što se često suočava sa seksualizacijom pa stoga najviše cijeni džentlmene koji je neće doživljavati kao objekt. „Uvijek želim zaštititi svoj mir. Ne mislim da mi je ijedna djevojka konkurencija, ipak sam ja najljepša i najbolja!“ samouvjereno kaže.

Fizički preferira visoke, tamnije puti i atletski građene muškarce dok emocionalno traži osobu koja je ozbiljna u svojim namjerama i voljna ulagati u stabilan i posvećen odnos. U ljubavi i životu, Sarah je mirna, no bilo kakav oblik nepoštovanja prema sebi ne dolazi u obzir. Sa svojim iskustvom i uvjerenjima, Sarah je spremna pružiti ljubavi novu priliku, tražeći muškarca koji će biti pravi partner u svim aspektima života - s ciljem ozbiljne budućnosti i eventualnog braka.

Bojana dolazi iz Banje Luke i može se opisati kao žena koja zna što želi i u ljubavi i životu! Kao menadžerica za društvene mreže i tiktokerica pod imenom Bokica, već gradi uspješnu karijeru, no njezini snovi idu dalje - želi pokrenuti vlastiti posao i istražiti nove prilike u inozemstvu, spremna suočiti se s izazovima koje promjene nose. Odrastanje uz brata pomoglo joj je da razvije natjecateljski duh i dublje razumijevanje muške perspektive. Istovremeno, taj energičan karakter savršeno balansira s njezinom toplom i brižnom prirodom. Ne skriva da joj je karijera važna i sebe vidi kao idealnu partnericu - punu razumijevanja i podrške i s izvrsnim kulinarskim vještinama!

„Smatram da nisam nimalo monotona, dosadna, jednolična… tako da meni definitivno ne treba borba. Ako je zločesto to što svima kažem što mislim, onda sam zločesta“, kroz smijeh objašnjava 36-godišnjakinja.

Iskreno priznaje kako je njezin ljubavni život dosad bio prava sapunica - na početku je burno, a zatim se ništa posebno ne događa. Najviše je razočarava nedostatak osnovnih vrijednosti kod muškaraca poput odanosti, iskrenosti i odlučnog stava. Ipak, ne gubi optimizam, njezin je savršeni partner ambiciozan džentlmen s dobrim stilom, ali i emocionalno zreo muškarac koji zna slušati, tolerantan je i strpljiv.

Za Bojanu ljubav nije samo kemija; to je međusobna povezanost i dijeljenje životne vizije. Sa snovima o obitelji i toplom, ispunjenom svakodnevnom životu, traži muškarca s kojim će pronaći sreću. Je li upravo Gospodin Savršeni taj koji može donijeti balans u Bojanin život, stvarajući iz turbulentne prošlosti stabilnu budućnost? Vrijeme će pokazati, a Bojana je spremna krenuti u potragu - odvažno, baš onako kako to najbolje zna.

FOTO Pogledajte ovaj luksuz! Vila u kojoj se snima 'Gospodin Savršeni' ima 10.000 kvadrata, privatni heliodrom

Savannah je 26-godišnja stand-up komičarka i IT konzultantica koja je oduvijek voljela umjetnost, a njezin šarm najviše dolazi do izražaja kroz njezinu humorističnu stranu.

Djetinjstvo provela na Floridi, a preseljenje u malo dalmatinsko selo pokraj Splita bilo je velika prekretnica u njezinu životu. Oduševila ju je spokojna, bogata kultura te sporiji tempo života koji joj se savršeno slagao s njezinim životnim vrijednostima.

Trenutačno živi u Zagrebu i kaže da joj nije problem ništa napraviti zbog ljubavi, što je i dokazala kad se zbog tadašnjeg dečka preselila u Hrvatsku, vjerujući u njihovu budućnost. Nažalost, to se nije ostvarilo, a Savannah tu situaciju komentira uz dozu humora:

„Naravno da sam ga voljela. Nije imao novaca, posao, bio je student deset godina. Nije čak bio ni zgodan!“

Savannah kaže da sada zna što traži u partneru. Njezin idealan muškarac je obrazovan, smiren, pristojan i strastven prema svojim hobijima, a odmah će je odbiti muškarci agresivne naravi.

Otkriva da je pronašla mir u Splitu, gdje obožava kartati s mještanima, a sunčane naočale i opuštena atmosfera života unose pravu harmoniju u njezinu svakodnevicu. Savannah je iznimno kreativna, ali i realna u onome što traži - svjesna je da u ljubavi mora biti smirenosti, razumijevanja, strasti prema zajedničkim interesima, a posebno u bezuvjetnoj podršci partnera.

„Ne natječem se ni s jednom djevojkom, to mi nema smisla. Što god treba biti, bit će. Ako želi razgovarati sa mnom, ako mu se sviđam, dobit ću ružu“, smatra Savannah.

Polina je 30-godišnja Ruskinja koja je dugo sanjala o životu u Europi i prvo je radila u Italiji, potom živjela dvije godine u Dalmaciji, a trenutačno je u Zagrebu!

Otkriva da životu pristupa s lakoćom i spontanošću i uvijek će rado prihvatiti nove prilike i izazove, a jako bi se voljela ostvariti kao influencerica i baviti se trajnim make upom.

Iza nje je jedna završena ozbiljna ljubavna priča, a iz tog odnosa Polina kaže da je naučila kako emocionalna stabilnost i odlučnost partnera igraju ključnu ulogu u ljubavnom životu. Kod partnera najviše cijeni iskrenost i sposobnost da pokaže svoju romantičnu stranu, a privlače je samouvjereni obrazovani muškarci. Iskreno kaže da bi voljela imati partnera s kojim će dijeliti istu razinu strasti i emocija i koji će moći pratiti njezinu energiju.

Polina je emotivna, duhovita i uvijek iskrena, a njezina snaga krije se u izražavanju ljubavi na iskren i strastven način.

„Inače sam zaljubljive prirode, ali moram priznati da mi se davno netko nije ovako svidio na prvi pogled“, kroz smijeh je otkrila Polina kad je doznala da je Šime novi Gospodin Savršeni.

VIDEO Tko su sinovi Zorana Milanovića? Stariji podsjeća na oca, mlađi se spominjao u medijima