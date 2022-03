Najpoznatija loto-djevojka bivše države progovorila o eksplicitnim snimkama koje su joj promijenile život

Najpoznatija loto-djevojka bivše države Suzana Mančić (65) progovorila je o objavljivanju njezinih eksplicitnih snimaka, a otkrila je i da joj je to promijenilo život. Istaknula je da joj je to bio najgori period života.

- Prvi put da sam htjela da me nema. Htjela sam se probuditi nakon 20 godina, ali naravno život ide dalje. Isplačeš se, izvrištiš da te nitko ne vidi i digneš glavu, duboko udahneš te zakoračiš na ulicu gdje te čekaju neugodna iznenađenja - rekla je za portal Blic. Dodala je i kako je sretna što su svi nakon tog velikog incidenta ostali normalni.

- Dosta je bilo plakanja. Ja imam dvoje djece, koje su sada tinejdžerice. Sada mogu reći hvala Bogu što smo svi mi ostali normalni i što smo to preživjeli. Da je bilo lako, nije. Da je bilo odvratno, je - kazala je te dodala kako neće nikada saznati tko je to napravio. Dodala je da smatra kako je to napravila osoba za koju nikada nije posumnjala da bi to mogla biti.

- Nikada nije onaj na koga sumnjaš, već onaj na kojeg nikada nisi posumnjao – rekla je.

Inače, legendarna se voditeljica 2018. udala za Simeona Ocomokosa, grčkog bankara kojeg ljubi dugi niz godina. Suzana i Simeon svoje sudbonosno da izrekli su u njegovoj domovini – Grčkoj. Zemlja je to u koju Mančić često odlazi, jer par ne živi zajedno, te uvijek ističe kako joj je Grčka jedna od najdražih zemalja na svijetu. Nedavno je otkrila i da Valentinovo nisu proveli zajedno.

- Neću zbog Dana zaljubljenih putovati u Atenu, bit ću sama. Poklon nisam pripremila, zato što je Simeonu prije desetak dana bio rođendan, onda mu je bio imendan, sad još i poklon za praznik, stvarno ne mogu, na rubu sam bankrota – ispričala je Suzana tada za isti portal.

