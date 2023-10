Najpopularniji YouTuber svijeta šokirao novim izazovom: "Biste li izdržali 100 dana za 500.000 dolara?"

Najpopularniji YouTuber na svijetu MrBeast, pravim imenom Jimmy Donaldson, poznat je po svojim neobičnim izazovima koje pokazuje na ovoj platformi, a njegov najnoviji projekt toliko je neobičan da su ga ljudi opisali kao "potpuno psihičko mučenje".

Naime, MrBeast je na X-u (bivši Twitter) objavio fotografiju bijele sobe opremljene s dva kreveta, nekoliko osnovnih potrepština, par ormarića, umivaonikom, velikim sefom i zatamnjenim prozorima koji služe za promatranje.

- Biste li proveli 100 dana u ovoj sobi s potpunim strancem za 500.000 dolara? - napisao je pored te dodao:

- Vrata su otključana, a ako jedno od vas ode prije 100. dana, oboje gubite.

