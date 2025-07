Najnapetije glasanje dosad! Vođa presudio Darku, a Jelena izgubila povjerenje obitelji: 'Izdala je najbliže'

Nakon duela sluga i pobjede, Dora je preživjela prvu noć u šumi. Ondje je doznala da, prateći tragove i slažući slagalicu, može ući u finalni tjedan! „Dat ću si truda sigurno“, poručila je. Darko se u kućici za izolaciju nadao da će preživjeti današnje glasanje, nadajući se da će Manuela, za koju mnogi misle da se nije priklonila u potpunosti nijednom klanu, glasati za nekog drugog. U isto vrijeme, i Davor se nadao da će pridobiti Manuelu, koja je odmah pročitala njegove namjere, a isto je pokušala i Manja: „Vidi, vidi, sad bi oni meni pomagali!“ Vođa Davor odlučio je Darku, koji odbija odrađivati svoje zadatke sluga, dati ultimatum – ili će pomagati ostalima ili neće dobiti hranu.

Darko je glatko odbio povratak među njih, a Davor je bio i više nego iznerviran. „Ne šaljemo više Darku ništa iz ove kuće, ni hranu ni piće“, poručio je ostalima, no nisu svi stali na njegovu stranu jer su smatrali da je previše strog i otpočetka nekorektan. „Njih dvoje sad tjeraju inat i zbog toga se sve to događa. Imao si krivi nastup. Mi tebe trebamo slijediti, ljudi te se ne trebaju bojati“, suprotstavila mu se Nikolina. „Neću više pregovarati ni s kim dok god imam ovaj šešir. Sve je to njihova sramota“, kazao je vođa, kojemu u goste stiže trgovac Hamdija s novim namirnicama.

No, kako vlada kriza, Hamdijine cijene otišle su u nebo, a namirnica je ovaj put bilo manje nego ikad! Iskusni je trgovac predložio trampu, a Davor mu je donio njihove domaće proizvode. Uz to, Hamdija im je najavio da sljedeći tjedan neće doći pa moraju dobro razmisliti kako će ovo malo namirnica pametno potrošiti. Nikolina je za to vrijeme pozvala Darka na razgovor kako bi mu prepričala raspravu s Davorom, poručivši mu da ga nisu baš svi „stari“ kandidati branili, a posebice je istaknula Jelenu kojoj su vjerovali. Idući korak bilo je sazivanje hitne sjednice njihova klana, uz Anđu, Rebeccu, Ivana, Marija, kako bi se dogovorili za koga će glasati. Odluka je jednoglasno pala na Jelenu: „Pokazala je svoje pravo lice, lažno se predstavljala!“ Davor se nakon mukotrpnog trgovanja vratio među ostale, a nisu baš svi bili zadovoljni dobivenim.

„Čak mi se čini da smo mi više dali Hamdiji nego što je on uzvratio“, Manuela se žalila. Dok su radili na tjednom zadatku, kandidate je iznenadio dolazak Doroteje koja je protekli dan provela u šumi. Iako su je obasuli pitanjima, nije im htjela otkriti što je ondje doznala i da ima svoju tajnu misiju koja joj može osigurati finalni tjedan. Na imanje stiže i voditeljica Nikolina Pišek jer vrijeme je za glasanje. Na pitanje o situaciji na imanju, sluge Dora i Darko odmah su joj rekle da ne izvršavaju svoja zaduženja, a Davor se pokušao obraniti. Darko je već imao svoja dva kamena, a dodatne glasove dali su mu Davor, Manja, Jelena i Dario. „Očito se dogodilo da su ljudi nju izmanipulirali. Izdala je ljude s kojima je bila najbliža“, poručio je suprotni klan i, prema dogovoru od ranije, svoje glasove dao Jeleni. „Znam da nisam ništa loše napravila i to mi je najvažnije“, Jelena se branila.

I iako se činilo da će Darko glatko biti prvi nominirani, Nikolininim glasom Jelena je prešla u vodstvo sa sedam glasova. Manuela je ostala posljednja i svoj glas dala Darku, složivši se da neradu nema mjesta na Farmi: „Osjetila sam da to trebam napraviti!“ Vođa Davor presuđuje u slučaju izjednačenja, a njegov glas otišao je, naravno, Darku koji je postao prvi duelist. „Ne radi ništa, ne želi se ni potruditi, samo bi sjedio i pio kave“, kazao je.

Nakon glasanja svi su brujali o nominacijama, a tračanje se moglo vidjeti posvuda. „Manuele se treba paziti, pričao sam svim ukućanima“, Ivan se ljutio. Jelena i Manuela povukle su se nasamo, a Jelena je bila uvjerena da će upravo ona biti druga duelistica i da joj je arena neizbježna: „Jači je od mene, mogu mu konkurirati jedno u znanju.“ Doroteja je iskoristila trenutak za sebe kako bi nasamo promislila o zagonetki i slagalici koju slaže, no i dalje je tapkala na mjestu... Što sve čeka kandidate, otkrit će nova epizoda 'Farme', sutra od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan i na platformi Voyo.