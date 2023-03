Na YouTube stranici Eurovizije objavljen je datum premijere spota pjesme "Mama ŠČ!" Leta 3

Na službenom YouTube kanalu Eurovizije objavljen je i datum premijere spota za pjesmu "Mama ŠČ!" naših predstavnika na ovom glazbenom natjecanju grupe Let 3. Premijera je zakazana za 12. ožujka u 9 sati, a spot za pjesmu je režirao Radoslav Jovanov Gonzo. Ovih dana na HRT-u se bend pripremao za nastup u svibnju na Euroviziji u Liverpoolu i snimali su redateljsku verziju nastupa. Damir Martinović Mrle iz Leta 3 je kazao da nikada nisu otpjevali pjesmu na engleskom jer to nema smisla.

– Naš jezik najljepši je za pjevanje ovakvih pjesama. Jako volim riječi s puno "Š", s puno "Č", poput riječi "razbuljoviždiriš" ili "ti crna, ti krvava čađo". To su lijepe riječi. Kada to prevedeš, onda to izgubi smisao. Ljepota je slova kao "Š", "Č", "Ž", DŽ", "ŽLJ" kojih nema u drugim jezicima – kazao je za HRT.

– Zbog toga uživam u našem jeziku i baš me to veseli što ćemo pjevati na hrvatskome. To je lijep jezik za pjevanje. Iako mnogi kažu da je engleski najljepši, meni je nekako hrvatski najdraži, upravo zbog "razbuljoviždiriš" ili "ti crna, ti krvava čađo", "šč" – izjavio je glazbenik. Njihov nastup s Dore na službenom YouTube kanalu Eurovizije ima 2.4 milijuna pregleda i na drugom su mjestu po gledanosti, a prvo mjesto s 2.8 milijuna pregleda pripada predstavnici Norveške Alessandri i njezinoj pjesmi "Queen of Kings". Pjesma "Mama ŠČ!" oduševila je i brojne strane YouTube zvijezde koje su oduševljeno komentirale pjesmu Leta 3, a na našim društvenim mrežama postoje već brojne izvedbe ove pjesme.

Eurovizija se ove godine održava u Liverpoolu 9., 11. i 13. svibnja. Velika Britanija 2023. godine preuzela je domaćinstvo natjecanja od Ukrajine koja je zaključila da situacija u njihovoj zemlji ne dopušta da budu domaćini. Inače, prošle godine pobijedili su Kalush Orchestra, a drugoplasirani bio je britanski predstavnik Sam Ryder. Nedavno smo doznali i voditelje ovog spektakla u organizaciji BBC-ja, a to su: britanska glumica Hannah Waddingham (48), glazbenica Alesha Dixon (44) i ukrajinska pjevačica Julia Sanina (32). Njima će se u finalnoj emisiji pridružiti i poznati voditelj Graham Norton (59).

VIDEO Ulaznice za Euroviziju u Liverpoolu rasprodane u samo 30-ak minuta, cijena najjeftinije - 180 eura