Na ovoj fotki je jedna od najljepših domaćih glumica, znate li o kome je riječ?

Radijski i televizijski spiker Marinko Leš na svom je Instagram profilu objavio fotografiju iz djetinjstva na kojoj je i glumica Zrinka Cvitešić.

Ona je u to vrijeme igrala svoje prve predstave u dramskom studiju karlovačkog kazališta Zorin dom.

Mnogi Marinka danas najvjerojatnije ne bi prepoznali, ali Zrinka je gotovo ista. Leš i Cvitešić su i danas dobri prijatelji, a osim ove iz djetinjstva, Marinko je objavio fotku s prošlogodišnjeg filmskog festivala u Češkoj.

Foto: Instagram

Zrinka kaže kako je njeno djetinjstvo bilo beskrajno sretno i slobodno, a s 11 godina zbog rata je morala napustiti Turanj i ispričala je kakve su joj slike ostale u pamćenju iz tog razdoblja.

– Zadnji razred koji sam pohađala u Turnju bio je peti ili šesti. Bila sam zaljubljena u jednog dečka koji je išao u osmi razred i naravno da nije primjećivao nikoga iz petog ili šestog razreda, pa tako ni mene. Bio je to period u kojem je već svaki dan jedno dijete nedostajalo u školi. Jedno popodne mama me poslala po ruže u dvorište i kad sam izašla, pokraj ograde zaustavio se jedan bicikl. Bio je to Boško, dečko koji mi se sviđao. Došao se oprostiti, rekao je kako se seli i više se neće vratiti u Turanj. Tada sam shvatila da se nešto događa i da se neka djeca neće vratiti – ispričala je Zrinka u jednom intervjuu.