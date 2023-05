Na Euroviziji nastupa i Australija, evo kako to i što bi se dogodilo s natjecanjem da pobjede

Večeras je na rasporedu veliko finale Izbora za pjesmu Eurovizije gdje naši predstavnici, riječka grupa Let 3 nastupa predzadnja. Naime, večeras će svoje izvedbe pokazati 26 izvođača, a letovci će to učiniti 25. Uz njih, nastupit će i predstavnici zemalja koje su nastupile u drugom polufinalu te one s kojima su se letovci već susreli u prvom polufinalu među kojima su: Moldavija, Švicarska, Finska, Češka, Izrael, Portugal, Švedska, Srbija, Norveška, Slovenija, Albanija, Cipar, Estonija, Belgija, Austrija, Litva, Poljska, Australija i Armenija. Tu su i zemlje velike petorke: Španjolska, Francuska, Velika Britanija, Njemačka, Italija te Ukrajina koja je prošle godine pobijedila na izboru.

Od pobrojenih država, jedna posebno upada u oči – Australija jedina zemlja izvan Euroazije koja se natječe. Naime, Eurovizija je kroz godine promijenila mnoga svoja pravila te se otvorila i drugim zemljama svijeta.

Australija je prvi put nastupila 2015. godine u finalu povodom 60. rođendana natjecanja. Najveći razlog za sudjelovanje Australije na Euroviziji jest iznimna popularnost natjecanja u toj zemlji.

Australski SBS prenosi Euroviziju od 1983. godine i nakon prvog emitiranja pa sve do današnjeg dana nije pala popularnost, a razlog tomu je, navodi se, činjenica da dobar dio Australaca vuče podrijetlo iz Europe, osobito Velike Britanije. SBS je građanima Australije od 2010. godine dozvolio glasanje za pobjednike, međutim ti glasovi se nisu pribrojavali ostalima. Australija je 2012. godine na Eurosongu u Bakuu dobila svoje komentatorsko mjesto, a 2015. Australiji su EBU i austrijska televizija ORF koja je te godine organizirala natjecanje dozvolili da sudjeluje u jubilarnoj 60. Euroviziji. Kako ne bi umanjio šanse drugim polufinalistima, australski predstavnik Guy Sebastian plasiran je direktno u finale, a natjecanje je završio na petom mjestu. Zbog odličnog plasmana Australija je tražila da sudjeluje i na sljedećoj Euroviziji, 2016. godine, kada je Dami Im umalo pobijedila i kući otišla kao drugoplasirana u finalu.

Mnoge zanima i što bi se dogodilo da Australija odnese pobjedu na Euroviziji. Naravno, natjecanje se ne bi selilo, nego bi se organiziralo u jednoj od zemalja članica EBU- a prema dogovoru.

Inače, Australiju ove godine predstavlja bend Voyger s pjesmom Promise, a na kladionicama se nalaze na 14. mjestu. Naši predstavnici i njihova pjesma 'Mama ŠČ' pred veliko finale zauzimaju 12. mjesto na kladionicama. Što se tiče vrha eurovizijskih kladionica tamo i dalje nije došlo do nekih velikih promjena. Na prvom mjestu nalazi se predstavnica Švedske Loreen s pjesmom 'Tattoo', a slijedi je Finski predstavnik Kaarija s pjesmom 'Cha cha cha'. Kao treći favorit stoji Ukrajina i Tvorchi s pjesmom 'Herat of Steel', a slijedi ga Izrael čija mlada predstavnica Noa Kirel je rasplesala ovogodišnju Euroviziju svojim nastupom i pjesmom 'Unicorn'. Zatim slijede Španjolska, Francuska i Norveška te Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Austrija koje zatvaraju top 10. Što se tiče drugih predstavnika zemalja iz susjedstva, slovenski predstavnici grupa Joker Out s pjesmom 'Carpe Diem' nalazi se na 19. Mjestu, a Srbija koju predstavlja Luke Black s pjesmom 'Samo mi se spava' je 23. Na kladionicama. Iza Srbije nalaze se i Portugal, Litva i Albanija kojima kladionice predviđaju najmanje šanse za pobjedu.

Dodajmo i da je i ove godine Eurovizija mijenjala pravila kako bi se približila obožavateljima ovog spektakla diljem svijeta. Naime, pravila koja su mijenjali su ona za glasovanje. Naime, Eurovizija a se ove godine 'otvorila' prema cijelom svijetu te mogu glasovati i zemlje koje ne sudjeluju. Oni koji gledaju u državama koje ne sudjeluju mogu glasovati samo na stranici www.esc.vote ili putem linka preko službene aplikacije. Deset pjesama koje prikupe najviše glasova ‘ostatka svijeta’ dobit će bodove od 1-12 te glasovi ‘ostatka svijeta’ vrijede kao glasovi jedne države.

