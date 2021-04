Osvanula nova fotka malenog princa Louisa, cijena semestra za vrtić u koji je krenuo je golema

U obitelji vojvoda od Cambridgea već je tradicija da važne dane obilježavaju fotografijama. Naime, to je jedan od hobija Kate Middleton, koja rođendane, blagdane, te prve dane u vrtića ili škole vadi aparat i fotografira svoje klince pa se vidi da sve trenutke uhvati nježnim majčinskim okom. Ovaj put, pratitelje njihovih službenih profila na društvenim mrežama dočekala je fotka malenog princa Louisa.

