Mura Klara iz 'Braka na prvu' podijelila lijepe vijesti o životu s Markom: 'Vjerojatno ćemo tu živjeti'

Mura Klara i Marko zajedničku ljubav počeli su graditi u RTL-ovu sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', gdje su se zaručili, a nakon završetka showa i vjenčali. Novopečeni supružnici zbog poslovnih obaveza trenutno žive odvojeno. Dok on radi u Rotterdamu, ona je u svom rodnom Čakovcu, no situacija će se uskoro promijeniti.

Naime, Mura je u recentnom razgovoru za RTL.hr progovorila o braku i zajedničkoj budućnosti s Markom. Kako kaže, njezin suprug uskoro se vraća u Lijepu našu: - Marko se planira vratiti u Hrvatsku i vrlo vjerojatno ćemo tu živjeti - otkrila je i dodala da će najvjerojatnije boraviti u zajedničkom stanu u Čakovcu. - Cilj nam je živjeti zajedno i stvoriti obitelj - kazala je.

Marku sada slijedi ponovni povratak u Nizozemsku na mjesec dana, nakon čega u osmom mjesecu on i Mura planiraju na more. Za sad se kao najizglednija opcija razmatra Krk, no još će razmisliti. Markov trajni povratak iz Rotterdama očekuje do kraja ove godine.

Podsjetimo, u jednoj od finalnih emisija "Braka na prvu" Mura i Marko pričali su o svojim zarukama, da uživaju jedno u drugome te kako im je teško zbog razdvojenosti, ali da znaju kako će to prebroditi. „Samo gledamo prema naprijed i mislimo da je to to“, komentirali su, a potom su svi pogledali snimku njihove bračne avanture. Marku je to bilo jako emotivno gledati i nije znao što da kaže osim da im se dogodila velika ljubav. Iskreno smatra da je naučio da se ljudi ne osuđuju na prvu i zato smatra da su uspjeli. Ovaj par je zbilja pronašao pravu ljubav u ovom RTL-ovom sociološkom eksperimentu i nakon showa su se i vjenčali.

- Osjećam se savršeno. Ne mogu opisati tu sreću – neodoljiv je osjećaj - rekla je Mura Klara za RTL nakon udaje za Marka. On nije skrivao sreću i dodao je: - Samo nadograđujemo naš odnos i uživamo u svakom danu zajedno. Jedno će vrijeme i dalje živjeti na daljinu, ali to neće utjecati na njihov odnos. - Mislim da smo ovime danas dokazali da se stvarno volimo i da smo se već i u eksperimentu zbilja voljeli. Ovim činom sam joj samo htio dokazati svoju ljubav i ona meni vjerojatno svoju. Daljina je, ja mislim, najmanji problem što se tiče našeg odnos... Je mali problem, no mislim da ćemo mi to odraditi na dobar način - rekao je Marko.

Priznali su i kako žele zasnovati obitelji, a čestitku im je uputila i Murina najdraža pjevačica Neda Ukraden. Prije zavjeta koje su jedno drugome izrekli u showu, Marko se svojoj dragoj obratio putem društvenih mreža. Marko je podijelio dirljivi trenutak. "Postala si moj svijet", poručio je uz fotografiju na kojoj se grle.

