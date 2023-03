Mojmira Pastorčić otkrila nam je da odlazi na godišnji odmor te tko će je mijenjati u RTL Direktu

Voditeljica i urednica Mojmira Pastorčić sinoć je osvojila Večernjakovu ružu, najprestižniju medijsku nagradu u Hrvatskoj u kategoriji TV osoba godine, a nakon toga otkrila nam je kako ide na zasluženi odmor. Urednica RTL Direkta tako, nakon što je ovu palicu preuzela od Zoran Šprajca, odlazi na neko vrijeme iz emisije, a otkrila nam je i kako će omiljeni informativni program mnogih tijekom tog vremena funkcionirati.

- Ajme meni, ne mogu dočekat! Dva tjedna me nitko ne može zvati i ništa pitati, neće biti ni nikakvih komentara. Mijenjat će me kolegica Damira Gregoret koja je sjajna, koja još nikad nije vodila RTL Direkt. Mislim da će to biti odlično, a i meni će biti odlično jer ću malo odmoriti od svega i neću pratiti što se događa – otkrila nam je.

Inače, Mojmira je prvo RTL Direkt vodila u radnji s kolegom Zoran Šprajcom, a kasnije je sama preuzela ovu emisiju.

- Zaboravila sam već koliko sam emisija do sad vodila, to je jako puno posla od ponedjeljka do četvrtka. Svaki dan bez obzira na to kako si raspoložen, jesi li bolestan ili nisi, emisija se uvijek emitira. Je, istina, teško je, izazovno je, ali volim to raditi. Mislim da radimo emisiju koja je drugačija od drugih, koju gledatelji prepoznaju kao nešto originalno i zapravo sam sretna što imam priliku da to mogu raditi – rekla je te prokomentirala i izraz na licu u jednoj emisiji tijekom intervjua s bivšom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović zbog kojeg je postala viralna.

- Bilo je svega, da sam reptil, da imam tikove, da imam Touretteov sindrom. Svašta je bilo... Ali to je taj jedan trenutak kad ideš uživo i razgovaraš uživo sa sugovornikom i nemaš načina da pokažeš nekome da nešto ne valja. Jednostavno, taj je izraz lica postao viralan. To je nevjerojatno. Možeš napraviti tisuću stvari koje su super, ali jedna greška se pamti – pojasnila je te zahvalila svima koji su za nju glasila-

Podsjetimo, Mojmira je otkrila kako izgleda raditi u Direktu prije dodjele.

- Uvijek sam puno radila, ali 2022. kao nikad. Preuzela sam "Direkt", a to je četiri dana u tjednu, od jutra do ponoći, bez stajanja. Ako sam dobro računala, 175 puta sjela sam u taj studio. I makar je 2022. trebala biti godina slobode jer je gotova korona, zapravo je bila grozna jer je počeo rat u Ukrajini i energetska kriza, neizvjesnost, inflacija, tektonski poremećaji. Stalno nešto – objasnila je pa dodala:

- Sve ove godine ljudi su "Direkt" doživljavali kao originalan show, drukčiji od drugih, i ozbiljan i smiješan, koji se bavi politikom, društvom i čudnim kontroverzama. I bilo mi je važno da zadržimo taj identitet emisije. Koja se ozbiljno bavi problemom plaća, ruga glupim izjavama, ispituje ljude gramatiku na Dan hrvatskog jezika, analizira poteze premijera... Naravno, uveli smo i svakakve novosti, nove rubrike, rentgen je jako dobro prihvaćen, daje sliku dana u dvije i pol minute. Važno mi je bilo da se okrenemo i mlađoj publici. Da ne budemo još jedna emisija koja se gubi u politiziranju, polarizaciji i prošlosti. Treba biti aktualan i gledati naprijed. Što nas uče drugi, što možemo bolje, što radi Albert Gajšak, kako Facebook utječe na izbore, kako ti developeri mijenjaju poslove svakih šest mjeseci, tko je taj Andrew Tate kojeg obožavaju djeca... Naravno da je emisija drukčija jer Šprajc i ja imamo različit smisao za humor, različit stil razgovora, strastveni smo oko različitih pitanja, a tako i treba biti – rekla je.

