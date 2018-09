Mladen Grdović: 'Pokvarenjaci i Jugoslaveni žele me posvađati s Hajdukom'

Popularni zadarski pjevač Mladen Grdović oglasio se nakon što mu je Društvo prijatelja Hajduka u Kölnu odlučilo otkazati nastup na Biloj noći 13. listopada. Kako su naveli u priopćenju razlog je nezadovoljstvo između članova i članova Upravnog odbora udruge javnim nastupima Grdovića, kako iskazivanjem podrške Zdravku Mamiću, pjevanjem i grljenjem s Vrbanovićem i Šukerom tijekom Svjetskog prvenstva u Moskvi.

- Ova udruga se bori za čisti i pravedni hrvatski nogomet, a u njemu nema mjesta za gore navedena imena i ljude koji s njima piju, pjevaju i vesele se - pisalo je u priopćenju.

Grdović tvrdi kako su za sve krivi "pokvarenjaci i Jugoslaveni".

- To nisu ni Hajduk ni Torcida. To su dvojica-trojica Jugoslavena u Kölnu koji me žele posvađati s Hajdukom. Koji mene žele ocrniti i odvojiti od mog srca, jer meni je Hajduk u srcu, meni je Hajduk u krvi. Gdje su oni bili kad sam ja odlazio na Stari plac, nisu se ni rodili - kazao je Grdović za Jutarnji list.

Kada je čuo da su mu otkazali nastup Grdović cijelu noć nije mogao spavati. Dodao je kako ga nitko ne može odvojiti od Hajduka.

- Ne znam zašto me uporno žele povezati sa Zdravkom Mamićem. Ja s tim čovjekom nemam ništa. Davora Šukera znam 35 godina, družili smo se dok je još igrao u Španjolskoj, prije Svjetskog prvenstva u Francuskoj. I što sad, da mu okrenem leđa zato što je s reprezentacijom uspio doći do drugog mjesta na svijetu?! Meni su Hajduk i Hrvatska svetinje i uvijek ću za njih navijati - kazao je Mladen koji je ponosan na to što je pjevao u Rusiji. A koliko voli Hajduk pjevač je pokazao i kad je na desnoj ruci tetovirao grb splitskog kluba.

