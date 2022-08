Mirna Maras otkriva tajnu fit linije: Bilo je teško, no moj se organizam vrlo brzo naviknuo na takav režim

Voditeljica HRT-ove emisije TV Bingo show Mirna Maras Batinić otkrila je kako je vitku liniju postigla kada je uvela povremeni post. Ova sve popularnija metoda, koju sve više javnih osoba primjenjuje, podrazumijeva post od 16 sati, a tijekom ostalih osam sati u danu dozvoljeno je jesti.

- U jeku korone naišla sam na tekst o postu, a kako su mi liječnici savjetovali da se moram što zdravije hraniti, odlučila sam probati. Jela sam isključivo od 10 do 18 sati, a ostatak dana postila. Na taj način organizmu, odnosno probavnom sustavu dajemo vremena da se odmori. Svidjelo mi se to što se ne izgladnjujem. Bilo je teško prvih tjedan dana, no moj se organizam vrlo brzo naviknuo na takav režim - otkrila je Mirna u razgovoru za Gloriju.

Kaže kako se više ne pridržava ovog režima svaki dan, a pogotovo ne u ovom periodu kada uživa u godišnjem odmoru s obitelji u Žaboriću nedaleko od Šibenika. Pohvalila je svog supruga Željka Batinića kao vrsnog kuhara i tijekom godišnjeg dala si je oduška i uživala u delicijama koje on priprema. Nedavno je odgovarajući na pitanja obožavatelja na Instagramu otkrila i čime ju je još osvojio suprug Željko. - Nježan, pažljiv, dobar, pazi na te neke male, a važne detalje… Ma divan i osvojio me za tren - napisala je Mirna u odgovoru.

