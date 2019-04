Milojko opet šokirao sustanare, a Milijani je to odgovaralo

Kontroverzni par Milijana Bogdanović (21) i Milojko Božić (74) ne prestaju bit u centru pozornosti u srpskom reality showu 'Parovi'. Tako se već neko vrijeme Bogdanovićka ne može odlučiti hoće li ostati s Milojkom ili će odabrati oženjenog političara Aleksandra Požgaja (35).

Već nekoliko puta, Milijana i Aleksandar su dijelili strastvene poljupce, a zbog drugih kandidatkinja u showu koje su bile u Požgajevoj blizini Milijana je imala napadaje ljubomore. Njoj se očito sviđa što je Aleksandar 'zabranjeni' muškarac, ali i dalje se predomišlja koga će odabrati.

Njezin sadašnji zaručnik Milojko raspolaže s imućnim svarima, a stanare vile šokirao je kad je počeo nabrajati što sve posjeduje.

- Imam kuću od 50.000 eura na selu, kupaonicu od 5.000 eura, brvnaru u koju sam uložio 4.000 eura, stan za 7.000 eura koji sam sam uradio... Na terasu sam dao 5.000 eura pa plus kuća, garaža, šupa pa vi izračunajte koliko to dođe. Imam i 12 ari posjeda i 5 hektara zemlje. Je l' to dovoljno? – pričao je Milojko praktički samom sebi, a sustanari su ostali u tišini jer nisu vjerovali što on govori dok je Milijana pored njega zadovoljno kimala glavom.

