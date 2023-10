Mateja kao žrtveno janje u timu izašla kao pobjednica stres testa, Marko napustio show

Svaki poraz ima svoje posljedice i vrijeme je to kada dolazi do najvećih nesuglasica među gubitničkim kandidatima. Čim je ušao u MasterChef kuhinju, Manuel je počeo plakati, a Kristina ga je utišavala. „Prebit ću te“, dobacila mu je u jednom trenutku dok je šmrcao pokraj nje. Da je najmanji problem u gastro izazovu bilo kuhanje, pokazale su nominacije u Markovom timu. On je prvi nominirao dva kandidata među kojima je bila Mateja, a ni veći dio drugih članova njegova tima nije je štedio.

„Je li vam Mateja žrtveno janje?“, pitao ih je Stjepan znajući da se Mateja cijelo vrijeme nudila pomoći i davala im dobre savjete koje nisu htjeli prihvatiti. „Očito se svašta događalo u ovom timu“, osvrnuo se na njihove optužbe Melkior. No, kandidati su odbili priznati da im je Mateja nudila pomoć i da su njezini savjeti bili vrijedni, pa su na ekranu prikazani upravo trenuci u kojima se vidi njezino zalaganje u timu. „Na kraju, najviše glasova (6) dobila je Kristina koja je, ne poslušavši Matejin savjet da tijesto treba biti tanje, napravila jako lošu gibanicu. Mateja je dobila 4 glasa, a u stres testu završili su još Marko s 3 glasa te Piero s jednim glasom.

Natjecatelji su morali replicirati estetski primamljivo jelo chefa Mate Sučića od janjetine kojem je dodao namirnicu s kojom kandidati nisu bili upoznati – ošmugalj. „Interesantno je punjenje. Jedva čekam replicirati jelo“, kazao je Marko. Antonia, kojoj je istjecao imunitet, mogla je taj imunitet pokloniti nekom od kandidata koji su već čekali da počnu pripremati hranu na radnim jedinicama. Prije nego je odlučila, upozorena je da bi dodjeljivanje imuniteta moglo imati posljedica. Odnosno, jedna od tri opcije koje će je stajati imuniteta pripala bi joj odabirom zvona ispod kojih se krije što joj je činiti u zamjenu za davanje imuniteta, pa je odustala od toga.

Uslijedilo je dinamično kuhanje, a vrijeme je curilo i prebrzo. „Kuhanje mi je bilo stresno. Ako ostanem u MasterChefu, istopit ću se koliko se znojim“, kaže Mateja osvrnuvši se na to koliko je trčala po kuhinji u ovom izazovu da je zaključila da će se kolege s njezina posla smijati kada vide emisiju. „U kuhanju sam se pogubila kad sam vidjela da imam još 25 minuta, a ja nemam još ništa gotovo“, rekla je Kristina koja na kraju nije bila zadovoljna s jelom koje je pripremila i procijenila je da su ona i Marko napravili najlošije tanjure.

„Više nade polažem u okuse nego u izgled i dekoraciju tanjura“, rekao je Marko, no ni okusi ga nisu spasili, pa je njegov tanjur najlošije ocijenjen. „Najbolja cikla od svih kandidata, imala je citrusnu notu, lijepo balansirana. Na tanjuru su bile sve komponente. Umak je bio jače reduciran, a najveći je problem bio raviol koji je bio otvoren i meso je nestalo dok se kuhalo. Jedva smo mogli probati kakvog je okusa“, kazao mu je chef Sučić. Najbolju je ocjenu dao Mateji i uputio joj pohvale za jelo. Zbrojem ocjena svih chefova, najviše bodova (23) osvojila je Mateja. „Mislim da će vidjeti da sam ja karika koja svaki dan ojača i da imaju konkurenciju u meni“, rekla je Mateja.

Saznavši da je njegovo MasterChef putovanja završilo, Marko je kazao: „Vraćam se svojim dvjema čudesima i jedva čekam da ih vidim. Nedostajale su mi jako žena i kćer“. Što dalje očekuje kandidate u najpoznatijoj televizijskoj kuhinji ne propustite doznati u novoj epizodi MasterChefa.

