Marko Braić transformacijom u Indiru odnio pobjedu, pjevačica: 'Nadmašio si čak i mene'

Pobjedu u jedanaestoj emisiji zabavnog showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' odnio je Marko Braić te je i dalje u vodstvu u ukupnom poretku natjecatelja. Marko je odabrao da deset tisuća kuna Nova TV uplati na račun udruge za promicanje mentalnog zdravlja - ''Svitanje''. Pobjedu mu je donijela transformacija u Indiru pri čemu je imitirao njezin nastup na Dori s pjesmom ''You Will Never Break My Heart'' te je svojim izraženim energičnim nastupom oduševio žiri i kolege.

Foto: Nova TV

''Ovo je bilo spektakularno, ja sam uživala. Ja sam fan TLZP-a i ovim je stageom prodefiliralo jako puno Indira, ali ti si ih apsolutno sve nadmašio, možda čak i mene, nasmijao si me, uživala sam i ljubim te svim srcem'', rekla je Indira Marku nakon nastupa.

Lana Klingor Mihić ovoga je puta nastupila s gostom iznenađenja koji je bio Frano Ridjan. Frano je utjelovio Tinu Turner u naponu snage, dok se Lana transformirala u Cher. ''Pjevati s pjevačicom je najveća trauma iz djetinjstva'', kazao je Frano. Nakon nastupa Lana ga je pohvalila riječima: ''Frano je bila snažna, dominantna i sugestivna žena kako je i trebala''.

Foto: Nova TV

Indira je komentirala: ''Bili ste fantastični, ja sam uživala, svaka vam čast''. Nives se osvrnula na nastup riječima: ''Bilo je i predivno i zastrašujuće u isto vrijeme. Usudila bih se reći da mi je ovo i nadraži duet s pridruženim članom''.

Neda Parmać imitirala je ovaj put Nedu Ukraden. ''Tebi te dive idu. Ovo je stvarno bilo i glumački i pjevački i imitatorski jako dobro'', rekao joj je Igor. ''Svidjelo mi se kako si suptilno flertala s kamerom. Neda, i kada je ovako čedno obučena, ima taj jedan suptilni pogled i ti si to odradila'', rekla je Nives.

Foto: Nova TV

''Bilo je jako emotivno. Iznijela si nevjerojatnu snagu s predivnom nježnošću, suptilnošću. Ovo je bila jedna predivna točka'', kazao je Goran.

Siniša Ružić izveo je pjesmu ''She's A Lady'' u liku planetarno poznatog glazbenika Toma Jonesa. ''Napravio si fenomenalnu stvar, išao si direktno'', rekao mu je Goran te dodao da je napravio lijep show i donio duh glazbe koja ostaje evergreen.

Foto: Nova TV

''Zaista si imao Tom Jonesa u sebi. Ovo je jedna od tvojih transformacija koja je dobra ne zato što je smiješna, nego zato što je zaista dobro. Jako mi se svidio ovaj flert'', komentirala je Nives.

Marina Orsag oduševila je utjelovljenjem Willyja Williama. ''Tebi sve maske tako dobro stoje da je to nevjerojatno. Valjda imaš zahvalno lice, nemam pojma o čemu se radi'', rekao joj je Igor. ''Meni je nevjerojatno da ti kao žena možeš biti toliko seksi kao muškarac'', komentirala je Nives.

Foto: Nova TV

''Čestitam, ovo je bilo nenadmašno u svakom pogledu. Ti si toliko duboko ušla u sve pore objekta koji si imitirala, da ti zaista od srca čestitam'', kazao je Goran.

Fabijan Pavao Medvešek transformirao se u američku pjevačicu Pink i izveo je njezinu pjesmu ''Beautiful Trauma'' sa zahtjevnom koreografijom iz video spota. ''Ovo je bilo pomalo traumatično, ali lijepo traumatično, zapravo'', komentirao je Igor. ''Nisam najveći fan tvojih ženskih transformacija i to nema veze s činjenicom da u tim izdanjima nisi bezobrazno zgodan i seksi. Pošto je ovdje ipak u pitanju izvođačica koja je i sama malo prirodno rabijatnija, agresivnija i koja definitivno ne igra na kartu seksipila i senzualnosti, čak bih rekla da se pomalo i ruga sa svim tim, ti si se nekako dosta dobro snašao u toj ulozi. Ovo mi je možda jedna od mojih najdražih izdanja kada su tvoje ženske transformacije u pitanju'', riječi su kojima se Nives osvrnula na njegov nastup, nakon čega je nakratko od Maje preuzela ulogu voditeljice showa, najavivši sljedeću natjecateljicu.

Foto: Nova TV

Lu Jakelić transformirala se ovoga puta u Urbana i svojim nastupom ''za dlaku'' izgubila prvo mjesto. ''Apsolutno si ga skinula do zadnjeg detalja. To su jedne od onih transformacija koje vrlo lako mogu otići u karikaturu, ako im se ne pristupi vrlo točno i ozbiljno. Skinula si tu njegovu lijevu ruku koja kao da nije njegova, nego kao da živi svoj život. Jedino što tebi haljina stoji bolje nego njemu'', rekao joj je Igor. ''Bila si toliko urbana da se bojim da se više nikad nećeš znati snaći u nekom selu'', rekao je Goran.

Foto: Nova TV

''Spretno si se uvukla u taj njegov svijet. Pokazala si mistične i interesantne njegove pokrete i hrabro si poradila na njegovim dubinama i zato ti se divim'', kazala je Indira.

Mario Valentić zabavio nas je svojim nastupom u kojem je utjelovio turskog glazbenog zavodnika Tarkana. ''Tarkan je meni jedan od najdražih pjevača'', rekla je Nives te dodala da Mario ima veliki plus od nje zbog učenja turskog, jer je ona pokušala naučiti taj jezik i zna koliko je to teško.

Foto: Nova TV

U sljedećoj emisiji vidjet ćemo Sinišu Ružića kao Emiliju Kokić, a Lanu Klingor Mihić kao Kasandru. Mario Valentić utjelovit će jednog od članova benda TBF. Neda Parmać na jednu večer postaje Željko Bebek. Marina Orsag bit će Cyndi Lauper, a Lu Jakelić utjelovit će američku glazbenu divu Barbaru Streisand, dok će se Marko Braić transformirati u Lizzo.