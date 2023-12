Marina osvojila maksimalan broj bodova i popela se na vrh ljestvice uz Bornu i Miju

PROMO

Što se dogodi kad se ujedine Dalmatinac, Bošnjak, Srbin, Kosovar i homoseksualac? Odgovor na to pitanje čeka vas u Paradi!

Kultna komedija Srđana Dragojevića, više je od same komedije, oda je to nekim minulim vremenima, prijateljstvima koja nadilaze osobne predrasude i postavljene granice. No uz salve smijeha ovaj se film dotiče i nekih ozbiljnih društvenih pitanja kojima se pristupa iz jednog sasvim novog ugla duboko dopirući do svakog gledatelja.