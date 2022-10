Marina Orsag javila se nakon što joj je RTL uputio javnu ispriku: 'Čuda su moguća'

Komičarka Marina Orsag (43) javila se nakon isprike koju joj je uputio RTL. Orsag se oglasila na društvenim mrežama i otkrila da joj je drago što joj se komercijalna televizija ispričala zbog izjave koja je, kako tvrdi, izvučena iz konteksta i zbog koje je doživjela brojne neugodnosti.

- Službena isprika RTL Direkt. Hvala na isprici i ispravljenoj pogrešci. I hvala svima koji su komentirali, dijelili i podržali me. Vidite da se čuda mogu dogoditi ako smo složni. Ide isprika i u ponedjeljak u emisiji - napisala je Marina na svom Facebook profilu objavivši video cijele izjave koju je dala za RTL.

Podsjetimo, Marina je izazvala lavinu reakcija nakon što je na svojim društvenim mrežama prozvala RTL i Mojmiru Pastorčić zbog izjave koju je dala za RTL Direkt, a prema njezinim riječima, ista je izvađena iz konteksta zbog čega je jedna od naših najpoznatijih komičarki doživjela brojne neugodnosti i otkazivanje nastupa.



- Evo primjera izvlačenja ljudi iz konteksta... RTL Direkt tražili me izjavu u vezi Aleksa i moju riječ svakako koja je bila za to da se svakako mora paziti na pozornici što i kako pričaš, oni su namontirali odmah nakon Mojmirinog pitanja "Jel silovanje smiješno?", pa eto, na jednoj od tri najjače televizije ispada da Marina na to odgovori svakako. Svakako?! Svakako je silovanje smiješno?! E moja Mojmira, e moji RTL.hr montažeri svaka vam čast. Jeste li izvukli moje riječi izvan konteksta? SVAKAKO! I sad kreće canceliranje mene ni krive ni dužne. Svakako. Mojmira je najbolji pokazatelj da je žena ženi najgori vuk. Nadam se da su samo gledatelji/ce dovoljno inteligentni da shvate da je to namjerna montaža - napisala je Marina Orsag, a screenshot Facebook statusa objavila je i na svom Instagramu uz opis: "Mojmira je najbolji dokaz da je žena ženi najgori vuk. Hvala ti Mojmira. Svakako". Orsag je istaknula i da se nada da su gledatelji/ce dovoljno inteligentni da shvate da je to namjerna montaža.

Foto: Instagram



Ubrzo je uslijedila i isprika RTL-a. "RTL Direkt sinoć se u emisiji bavio šalama o silovanju komičara Aleksa Curaća Šarića. Za komentar smo zamolili komičarku Marinu Orsag, no nakon prikazanog priloga komičarka je, nažalost, doživjela neugodnosti. Nije nam bila namjera prikazati stavove komičarke Marine Orsag drugačijim nego što jesu. Radilo se o nenamjernoj pogrešci. Zamolili smo je da za RTL Direkt da komentar jer smatramo da se radi o važnoj temi o kojoj treba govoriti. S obzirom da je RTL Direkt i inače pratio i obrađivao društveno važna pitanja i kontroverzne teme, zanimao nas je stav ženske komičarke o primjerenosti šala o silovanju. Ispričavamo se Marini Orsag i žao nam je što je doživjela neugodnosti", stoji u izjavi koja je objavljena na portalu RTL.hr.



Inače, Orsag je svoj komentar za RTL dala nastavno na prašinu koju je proteklih dana podigla objava jedne djevojke kojoj je zasmetao što se jedan od najpoznatijih regionalnih stand-up komičara Aleksa Curaća Šarića na svom nastupu šalio sa silovanjem. Odmah su uslijedile i brojne reakcije na društvenim mrežama koje su podijeljene oko nastupa Alekse Curaća Šarića. Neki su stali u njegovu obranu, a drugi pak žestoko osudili takav humor. "Nije smiješno, niti najmanje. Umjesto osuđivanja seksualnog nasilja mi kroz humor doprinosimo daljnjoj normalizaciji. U publici je također sjedila barem jedna osoba koja je doživjela seksualno nasilje", napisala je jedna studentica na svom Facebooku i navela nekoliko primjera viceva koje je komičar tijekom nastupa izrekao. "Kako nijednom muškarcu silovanje nije nešto nakon što tri dana nije svršio. Kako se u ljekarnama nažalost ne može kupiti kloroform bez dozvole i da nisu kao u filmovima dovoljni samo jedan/dva udaha prije pada u nesvijest. Kako nismo dovoljno zahvalne na silovanjima. Ja ću biti prozvana nedoje*anom feministicom koja ne razumije humor i 'kako se danas ništa ne smije reći', ali šale o silovanju nisu crni humor", zaključila je zgrožena djevojka.

VIDEO Halid Bešlić doživio je prometnu nesreću