Marijana Mikulić nije mogla sakriti sreću zbog sinovog postignuća: 'Poseban je ovo dan za nas, Bože hvala ti!'

Najmlađi sin glumice Marijane Mikulić nedavno je proslavio šesti rođendan i tim je povodom glumica posvetila svom Jakovu objavu na Instagramu, a sada se glumica pohvalila njegovim novim postignućem. Naime, Jakov je uz maminu pomoć naučio voziti bicikli, a glumica nije mogla sakriti sreću. Marijana je podijelila video i pored poručila:

- Srce će mi puknut od sreće!!! Svjesna sve više da mi imamo mali space shuttle, ali je*no svjesna i da smo uložili srca, vremena, živaca , života. Život podredili njegovom dobru, dali se tristo posto. Rekli bi: Mi smo dali najbolje od sebe, a Bog je napravio ostalo. Poseban je ovo dan za nas, Bože hvala ti!! - napisala je pored videa u kojem grli sina i kojeg možete pogledati OVDJE.

Podsjetimo, prije nekoliko dana, Marijana je sinu uputila čestitku.

- Naše pile slavi šesti. Veseo i zdrav nam bio. Da na tvom putu nailaziš na ljude koji neće samo pomagati tebi da se uklopiš, nego će se htjeti i oni uklapati u tvoj svemir. Da nađeš prave prijatelje one koji će te voljeti točno takvog kakav jesi. Majka će dati sve od sebe

A dragi Bog će učiniti sve ostalo. Zahvalna sam da ima i tamo nekih najpoznatijih ljudi koji se trude uljepšati Jakijev život, pa nam je rođendansko jutro počelo tako da je zanijemio kad je ugledao 4 abecede na jednom mjestu. Molili smo da u Jakijevo ime daruju i jednog od vas. A oni su rekli čak dvoje darovati podlogom po izboru. - objavila je Marijana uz fotografiju svog sina. Marijaninom najmlađem sinu je dijagnosticiran poremećaj iz spektra autizma, a Marijana često govori o tome što prolaze kako bi njihovu sinu bilo lakše te kako on napreduje. Ovo ljeto je ispričala kako se Jakov snašao u društvu svojih vršnjaka i koliko je to bilo izazovno.

- Zagrebački asfalt. Bilo je lipo na jugu. Ali izazovno, ponajprije za moje srce. Naš svemirko je bio sretan i mi zajedno s njim. Ali tek kada ga se vidi u grupi vršnjaka i kada vidim koliko se ne uklapa. Srce napukne svaki put. Četvero njegovih rođaka u dobi cca 4-6 godina igraju se dok on promatra ili hoda okolo sam. Jer ne zna kako se igrati s djecom. Sve što drugi uče spontano mi njemu moramo pokazati, intervenirati, i onda ide malo, par minuta. - ispričala je na početku Marijana. U nastavku je napisala kako se nosi s takvom situacijom.

- Ali djeca kao djeca, iz jedne u drugu igru. Dok ih pokušava zaustaviti u trampolinu, da ne idu van, da se igraju zajedno tu gdje on ne treba našu intervenciju, oni žele dalje, nešto drugo.. A on opet odluta.. I teško je govoriti ljudima - reci svom djetetu da... nešto, nemam pojma. A rijetki misle o tome, rijetki sami kažu nešto svojoj djeci, i ukažu da je Jaki drugačiji, da treba poticaj i podršku.. I nekako mi srcu bude najlakše kad smo sami. A opet isto tako teško jer znam - njemu trebaju djeca i svaki dan novi izazov, za njega i za nas. Lijepa su ta druženja, i tužna, i bolna.. Ali sam opet beskrajno zahvalna. Na svakom danu, svakom napretku, na svakoj njegovoj riječi i pogledu.. i na snazi koju nam dragi Bog daje - napisala je Marijana. U komentarima su joj se javili pratitelji sa sličnom situacijom.

- Podrška draga Marijana, baš tako roditelji bi trebali intervenirati i reći djeci da se igraju nešto gdje i Jaki može sudjelovati. Moja kćer je imala tu sreću da je naša bliža rodbina upozoravala djecu da se igraju nešto što može i ona i danas je stanje tako da je počela sudjelovati u aktivnostima koje su prije bile nezamislive da ona može to odraditi.Tako da znam kako vršnjaci utječu na napredak naše djece. Koliko sam se pronašla u ovome. Imam i ja jednu posebnu djevojčicu zlata vrijednu. Sve je više tih napuknutih srca. Isto nam je puno zagrljaja zajednički Vam šaljemo ja i moj Noa - poručili su joj.

