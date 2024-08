Marijana Mikulić iskreno: 'Teškoće melju zdravlje majke, brak, odnos s drugom djecom u obitelji'

Glumica Marijana Mikulić trenutačno je na odmoru na moru. Glumica nije specificirala gdje se točno u Hrvatskoj nalazi, ali već nekoliko dana objavljuje fotke na kojima se vidi da uživa na plaži. Nedavno je podijelila fotke na kojima se nalazi u plićaku, a objasnila je i zašto joj je ovaj odmor važan.

- Mentalno zdravlje mame djeteta s teškoćama važno je barem jednako kao i terapije djeteta. Jer ako majka nije dobro, ne može djetetu pružiti sve što mu je potrebno. A teškoće melju, melju zdravlje majke, melju brak, melju odnos s drugom djecom u obitelji… Zato sam beskrajno zahvalna na ovih par dana. Par dana u kojima sam mobitel uzela svega par puta . Par dana mira, čitanja, kupanja i razgovaranja s našom djecom.. I mir mir mir. Beskrajno zahvalna - napisala je Mikulić

Glumica na Instagramu često objavljuje statuse u kojima dijeli detalje iz privatnog života. Ovaj put je opisala što joj se dogodilo na putovanju u Njemačkoj, gdje radi njen suprug Josip. Cijela obitelj bila je na izletu u Berlinu, a Marijanu je jako povrijedilo ponašanje jedne zaposlenice s kojom je došla u kontakt, Naime, Mikulić, njen suprug i njihovi sinovi odlučili su otići posjetiti televizijski toranj u centru grada, a glumica kaže da je gospođa koja je tamo radila bila bezobrazna prema njima.

"Teško je nama planirati aktivnost da je svima zanimljiva. Jaki je nepredvidiv kad ima previše podražaja, a hodanje velegradom punim ljudi, zvukova - definitivno je previše svega. Odlučili smo samo šetati kroz grad, idemo do Checkpoint Charlieja-mjesta nekadašnje granice “dva Berlina”, odvedemo dečke jesti gluposti koje vole. Maksimalno opušteno a opet da se družimo i nešto i vidimo. Pogled s televizijskog tornja bi mogao biti fora svima, ajde to ćemo isto. Karte kupujemo online dan prije, ali redovi su za ulaz" započela je Mikulić.

Objasnila je kako je jedna radnica, po njenom mišljenju, bila bezobrazna prema njihovoj obitelji. "Vidjela sam da su neki na atrakcijama u zabavnim parkovima imali prednost svi zajedno jer dijete ima invalidsku iskaznicu. Mi tu iskaznicu nikad nismo nigdje pokazali. Ja sam ju stavljala u najzabitije ladice jer me pokosilo kad sam ju prvi put vidjela… Ali ajde, idemo sad to pokazati. Žena na ulazu je bila tako bezobrazna. Nije rekla: - žao mi je ne znam ništa o tome. Nije rekla: - nažalost kod nas to ne vrijedi. Počela se derati na Josipa što je uopće došao naprijed pitati tako nešto, a kad se krenuo vratiti u red derala se da ostane da će ga pustiti ali samo njega s Jakijem -a nas ne jer nas je previše" napisala je.

Marijana je dodala da se osjećala poniženo nakon te interakcije i da se rasplakala. "Josip je rekao da ćemo sačekati i zajedno ući. Ona je nastavila nešto dobacivati. Rekla sam- ne morate biti grubi i nepristojni. Samo se izderala ja samo radim, hvala! Red je bio velik, ali je ipak išlo relativno brzo. Ali taj osjećaj, to poniženje. Osjetila sam kako mi lupa srce. Kad smo izašli samo sam se rasplakala. Zašto sam uopće vadila usr*nu iskaznicu. Na sebe sam svaljivala krivnju nečijeg neznanja i uz to bezobrazluka." naglasila je.

Smatra da nitko ne bi trebao doživjeti ovakve stvari i poniženja. "Možda je i moje neznanje nekada nekog povrijedilo. Ako je, žao mi je iskreno. A ovakve stvari i poniženja nitko ne bi trebao doživljavati. Pogotovo roditelj koji pokaže međunarodnu invalidsku karticu svog djeteta i moli za neku prednost. Predivan Berlin i gorak okus u ustima. Ali nećemo da nam jedna osoba pokvari dojam. Vratit ćemo se opet. A dotad-evo jedinih fotki mene i zakonitog. Ulovio sin broj jedan, dok broj dva trči za brojem tri." zaključila je.

