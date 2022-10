Marija Šerifović o svom ponašanju: Svi misle da sam agresivac i da sam u stanju nekoga udariti

Prije nešto više od mjesec dana na internetu se pojavila snimka u kojoj pjevačica Marija Šerifović nasred ulice u Beogradu urla i psuje, te udara po automobilu. Nakon što je snimka objavljena u javnosti Šerifović je rekla kako ne može reći da se baš kaje zbog onoga što je napravila i da joj je jedino žao ako je nekoga probudila tu večer. U razgovoru za nova.rs sada se opet osvrnula na taj incident.

- Svi misle da sam agresivac i da sam u stanju nekoga udariti, a ja sam zapravo samo glasna. Ja samo glasno pričam, glasno se smijem, glasno se svađam, glasno volim… Ne znam drugačije - rekla je Marija. Opisala je i kako se nosi sa stresnim situacijama u životu. - Rijetko mi dođe žuta minuta, to mi se možda pet puta dogodilo do sada u životu… To su bile užasno stresne situacije, koje sam nekad znala riješiti, nekada ne… Ipak sam ja samo osoba od krvi i mesa - veli. Ispričala je i kako već 20 godina radi s psihoterapeutom.

- Svakodnevno radim na sebi zajedno s terapeutom već 20 godina! Borim se da nađem što adekvatnije načine da ‘savladavam’ život iz dana u dan, da mi bude što bolji i produktivniji. To nekad radim s terapeutom, nekad sama sa sobom, a nekad uz pomoć ljudi koji me okružuju - ispričala je.

