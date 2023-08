Marija Šerifović: Moja bitka nije bila nimalo laka, nije bilo lako biti drugačiji

Pjevačica Marija Šerifović obilježila je danas 20 godina otkako je na glazbenoj sceni, točnije otkako je objavila svoj prvi album "Najbolja" i povodom ove godišnjice objavila je video u kojem se obratila svojim vjernim obožavateljima.

- Danas je točno 20 godina otkako je izašao moj prvi album i prva pjesma. Davno je bila ta 2003. godina, ja sam tada bila mali i bezobrazni idiot, prekrstila sam album u "Najbolja". Nakon njega su se nizale pjesme koje i dan danas sa mnom pjevate. Dosta je pjesama iza mene, veseli me da su ostale, to je muzika koja traje. To će biti uvijek moj put, koliko god budem imala glasa i želje da se muzikom bavim. Hvala vam što ste zajedno sa mnom prolazili kroz razne moje faze. Kako glazbene, umjetničke, životne, karakterne, psihičke. Hvala vam što ste tu, što starite sa mnom. - izjavila je Marija u videu i nastavila:

- U našim životima imaju dva najznačajnija datumu, kada se rodite i kada shvatite zašto. Dok se ne rodi Šerifović junior vi ste do tada moje zašto. Hvala vam što ste posebni, što imam najdivniju publiku, hvala vam što ste normalni. Moja bitka nije bila nimalo laka, nije bilo lako biti drugačiji, na tom razumijevanju vam posebno hvala. Potrudit ću se da vam sljedećih 20 godina budu jednako zabavno kao ovih prvih 20. Bez vas Marija Šerifović ne postoji.

Prošlo je devet godina otkako je pjevačica Marija Šerifović objavila svoj zadnji studijski album "Hrabro" i od tada njezina publika nestrpljivo čeka kada će eurovizijska pobjednica objaviti novi glazbeni materijal i sada im je Marija u ovom videu najavila kako novi album izlazi u prvom tjednu listopada, a nedavno je također pričala o novom materijalu.

- Vrijeme je za novi album, da, ljudi moji, službeno je! Priznajem, odabrala sam 90 posto pjesama koje će se naći na mom novom studijskom albumu, no, za sve ljude kojima je glazba život (kao i meni), vjerujem da će sljedeća informacija, odnosno poziv, biti veoma zanimljiv - napisala je prije nekoliko tjedana uz video koji je objavila na društvenim mrežama. Provodila je dosta vremena u studiju i radila sa svojim glazbenim suradnicima kako bi dovršila nove pjesme. Većinu materijala ima, a sada je odlučila pružiti priliku i mladim i talentiranim skladateljima i objavila je i sljedeću ponudu: Pozivam sve mlade, neafirmirane, kreativne ljude koji nemaju put i način da njihova pjesma dođe do nas izvođača, da uzmu stvar u svoje ruke! Otvaram poziv za sve vas da mi što prije pošaljete vaše demo snimke! Ova ponuda je oduševila njezine pratitelje, kojih na Instagramu ima 979 tisuća i mnogi su joj napisali kako su jedva čekali ovu ponudu.

