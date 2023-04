Mali klan ostao netaknut, Filip ispao iz showa: 'Neka me pamte kao dobrog prijatelja'

Mali klan u plavom plemenu ovoga je puta prošao bolje, pa se u srazu s Filipom i Norom, David vratio u okrilje tima već nakon prve runde eliminacijske igre, a u drugoj je Nora pobijedila Filipa. „Smatram da sam bio dobar i da sam zaslužio doći do ovdje. Možda nisam sportski bio bolji, ali znao sam da imam druge vještine i vrline. U glavi sam mentalno bio jedan od najčvršćih. Znam da će me pamtiti kao nekoga tko je bio spreman na zezanciju i kad se trebalo nešto snaći, da sam našao način da to napravimo. Neka me pamte kao dobrog prijatelja“, poručuje Filip.

Prije nominacija plavo pleme rezimiralo je statistiku igara koja se za velik dio igrača kreće oko 50 posto osvojenih igara u kojima su sudjelovali, pa im je Mario pohvalio statistiku. „Prvenstveno sam se prijavio radi poligona. U sjeckanju drva i slično manje sam se aktivirao. Iako to sad radim svaki dan od kad sam odvojen. Meni je tek tad počeo Survivor. Naše grupe razdvajaju neki stavovi i razmišljanja. Za razliku od Denisa, mislim da sa svima imam korektan odnos“, kazao je David na plemenskom vijeću.

Lazar pak smatra da su općenito Survivor bolje odigrali oni koji su se priklonili većini, a Denis i David su igrali srcem. Najbolji igrač po njemu je Leo: „Mislim da živi svoj san. Nije otišao u krajnost, Odličan je igrač, ima dobre odnose, doprinosi puno u plemenu i srčan je i po meni je on najbolji igrač u plavom plemenu“.

Na nominacijskim papirima našla su se imena Nore, Anđele i Antonije, a najviše glasova, njih četiri dobila je Nora koja je stoga morala u eliminacijsku igru. „Očekujemo borbu i dalje. Ciljam na borbu s ostankom“, komentirala je Nora. Ubrzo potom Denis, kojem je ogrlica osobnog imuniteta to omogućila, nominirao je još jednu osobu, a to je bio Filip. „David ima najveće šanse da ga pobjedi“, kazao je Denis sasvim otvoreno. Eliminacijska igra koja se bazirala na izdržljivosti, odvila se u dvije runde, a u prvoj je David bio najbolji,što mu je omogućilo povratak u pleme. „U početku je bila kriza, ali kad sam uhvatio ritam, bilo je dobro“, komentirao je David koji je bio jako sretan što se vraća u pleme i što će s Denisom pojesti večeru koju su dogovorili prije plemenskog vijeća. Iz druge runde kao pobjednica izašla je Nora. „Bilo bi mi draže da je Filip taj koji se vraća, odnosno da se vraćamo Filip i ja, a ne David“, rekla je Nora te dodala da joj je Filip bio najbliža osoba u plemenu i da će joj nedostajati. „S druge strane znam da se vraća svojoj obitelji i da ga to usrećuje više od svega i zbog toga mi je drago“, dodala je Nora.

Filip je na kraju sumirao svoj boravak na egzotičnom otoku riječima: „Čovjek se jako zbliži u ovom showu s ljudima. U školi provedeš sedam, osam sati dnevno s kolegama učenicima, a ovdje si s ljudima 24 sata dnevno. Užasno će mi faliti“. Oslabljeno za još jednog člana, plavo se pleme vraća u svoj kamp i u nove borbe protiv crvenih, a hoće li im biti problem to što su brojčano nadjačani, tek ćemo vidjeti.

