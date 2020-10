Maja Šuput progovorila o trudnoći: 'Moram priznati da je to šok. Ne mogu opisati'

Vijest o trudnoći Maje Šuput nema tko dosad nije čuo. Nakon što je na društvenim mrežama obznanila dolazak slatke prinove u njihovu obitelj, pjevačica je odlučila otkriti kako se osjeća od trenutka saznanja da će roda sletjeti u gnijezdo obitelji Šuput - Tatarinov.

"Moram priznati da je to šok. Koliko god si ti spreman u životu na neke stvari, ali taj dan kada se to dogodilo ja sam baš bila u šoku. Ne mogu ti to opisati, kao da si mutav, evo. Svakako je pomogao onaj moment kad na ultrazvuku vidiš da se tamo nešto miče, a pogotovo sada s tri mjeseca kad vidiš baš bebu", rekla je Maja voditelji InMagazina Davoru Gariću te otkrila pritom da odbrojava zadnje dane prvog tromjesječja.

Foto: Krasnodar Peršun/HRT

"Fali mi još pet, šest dana do četiri mjeseca. To je nevjerojatno, kada dođeš u to neko stanje, onda počneš brojiti dane, a kamoli tjedne. Sad su skoro četiri mjeseca i ne mogu ti reći ništa spektakularno, osjećam se identično", kazala mu je dodajući kako nije imala mučnine kao njezine prijateljice.

Pričala je kako je na vijest o trudnoći reagirao i suprug Nenad.

"On je počeo plakat, kao i svaki pošteni budući otac. Ali to je baš bilo lijepo, prvi put sam vidjela da čovjek plače. I onda ide sve dalje ide svojim tijekom, ali definitivno je sve obilježio zakon šutnje jer eto, zbog moje pozicije saznali bi svi više, manje da sam rekla više ljudi. Znalo je točno pet ljudi", rekla je Maja otkrivajući da ima veliki apetit.

"Stalno sam gladna! I sad u ovom trenutku, kada nemam posla u smislu da idem na putovanja, na pjevanje, mislim da sam iskoristila jedini neradni trenutak za pametnu stvar", pojasnila je Maja.

Da se želi ostvariti u majčinskoj ulozi 41-godišnja pjevačica nikada nije krila, no time se nikada nisu opterećivali. - Kad Bog da – dat će. I Nenad i ja jedva je čekamo i želimo, ali nismo od onih ljudi koji dijete žele pošto-poto. Sada imam toliko projekata da i ne stignem napraviti dijete, no možda nam to uspije na medenom mjesecu. Bilo bi prekrasno dobiti dijete bez ikakva grča - kazala nam je Maja u intervjuu koji je dala u rujnu prošle godine. Otkrila je tada kako nema ništa ni protiv posvojenja. – S obzirom na to da je liječnik rekao da ni suprug ni ja nemamo nikakvih zapreka za začeće prirodnim putem, pokušat ćemo prirodnim putem. Ali ako me pitate konkretno što mislim o tome, apsolutno sam za to i mislim da je to plemenit čin. Posvojeno dijete gledate kao svoje i to je jedna od opcija koju uvijek pozdravljam - naglasila je tada Maja koja će se zasigurno i u majčinskoj ulozi snaći jednako dobro kao i na pozornici.