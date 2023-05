Maja Šuput podijelila povijesnu izjavu supruga Nenada pa pažnju ukrala seksi haljinom

Pjevačica Maja Šuput (43) sa suprugom i sinom Bloomom uživa na Ibizi, a tamo su otišli kako bi proslavili četvrtu godišnjicu braka. Sa svojim pratiteljima pjevačica je podijelila i dio atmosfere na svom Instagramu.

"Sretna ti 4. godišnjica braka ljubavi moja. Volim teee i nek nam je još 100 ovakvih", napisala je uz fotografije na kojima oboje poziraju besprijekorno dotjerani. Maja je na sebi imala seksi crnu haljinu s prorezima, a Nenad se odlučio za klasičnu i ležerniju kombinaciju pa je na sebi imao elegantnu crnu košulju i crne hlače.

Maja je potom i u Instagram pričama zabilježila i jedan urnebesan trenutak sa suprugom. "Nenad ima povijesnu izjavu", kazala je u videu, a potom je kameru okrenula prema svom suprugu.

"Rekao sam da nam je danas 4. godišnjica braka i da se mene pita, oženio bi je opet, još četiri puta", nadovezao se Nenad."Samo četiri?" upitala ga je Maja. "Četiri puta, četiri godine. I svaki put bi još jednom to napravio", odgovorio je Nenad.

Inače, Maja i Nenad vjenčali su se u svibnju 2019. na jednom imanju u Istri, a pjevačica je imala čak tri vjenčanice. Kuma na vjenčanju bila je Lana Gadža Čermak, a među gostima su bili Majin dugogodišnji stilist i prijatelj Marko Grubnić, frizerka Valentina Čajo, vizažistica Lada Mitrašinović te menadžerica Katarina Kolar.

Mladenku je tada do oltara dopratila mama Danica, a za Majinu vjenčanicu bio je zaslužan njen dugogodišnji stilist Marko Grubnić koji je na društvenim mrežama priznao kako mu je Maja izmamila suze kad ga je zamolila da joj upravo on dizajnira vjenčanicu za najvažniji dan. Maja mu je tada rekla kako joj je on napravio sve najvažnije haljine u životu I želi njena vjenčanica bude omaž njihovom prijateljstvu i suradnji.

Nakon nepune dvije godine braka na svijet je stigao i njihov sin Bloom koji je danas prava Instagram zvijezda i svjetski putnik baš kao i njegovi roditelji.

